Martes, 21 de Julio 2026
Espectáculos

Vinícius Jr. muestra su nuevo look tras el Mundial 2026 junto a Virginia Fonseca

Vinícius Junior sorprende con su nueva imagen tras reconciliarse con Virginia Fonseca, quien inauguró un gimnasio. ¿Qué más se sabe sobre su transformación?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El futbolista Vinícius Junior ha sorprendido a sus seguidores no solo por su regreso con la influencer Virginia Fonseca, sino también por su notable cambio de imagen. La pareja, que había enfrentado una separación en mayo de 2026, anunció su reconciliación justo antes del inicio del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos.

Recientemente, Vinícius mostró su nuevo look con una barba recortada y una gorra, mientras apoyaba la inauguración del gimnasio de su novia. En un evento en Goiânia, se llevó a cabo un operativo de seguridad por la armonización del mentón a la que se sometió el jugador, un procedimiento estético que mejora el contorno facial.

Por su parte, Virginia Fonseca, originaria de Danbury, Connecticut, se trasladó a Brasil a una edad temprana y ha construido una carrera en el mundo del entretenimiento y los cosméticos, cofundando la marca WePink y presentando su programa de televisión Sabadou com Virginia en la cadena SBT.

Etiquetas: vinícius junior virginia fonseca cambio de imagen retoque estético brasil entretenimiento
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