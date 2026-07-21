Martes, 21 de Julio 2026
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La emotiva carta de una controladora aérea a la Selección Argentina tras su triunfo

La Selección Argentina regresó al país el 20 de julio tras la final del Mundial 2026. A pesar de la derrota, miles de aficionados los esperaron en Ezeiza, destacando la emotiva bienvenida de una controladora aérea.

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El regreso de la Selección Argentina tras su participación en el Mundial 2026 fue un momento emotivo, a pesar de la derrota ante España. El avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 18:20, donde miles de aficionados esperaban para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico. Granaderos dieron la bienvenida entonando canciones, y se desplegó una alfombra roja desde el avión hasta el micro que los transportaría.

Un video que se viralizó muestra a la controladora aérea Paula Carrevedo dedicando un mensaje especial a la selección al ingresar al espacio aéreo nacional. En sus emotivas palabras, destacó la importancia de la representación del equipo y agradeció por unir a la gente, expresando: "Siempre serán campeones, nuestros campeones eternos". Sus compañeros aplaudieron su intervención, que fue realizada con la autorización del piloto.

Carrevedo explicó que las palabras surgieron de una compañera que había estado pensando en el saludo, y que ella simplemente lo transmitió. Los jugadores y el resto de los pasajeros también aplaudieron, evidenciando la conexión emocional del momento. El recibimiento en Ezeiza demuestra el apoyo incondicional del público a la selección, a pesar del resultado del torneo.

Etiquetas: argentina selección argentina mundial 2026 recibimiento ezeiza fútbol
TL;DR

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