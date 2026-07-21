Recibimiento emotivo para Lionel Messi en Rosario tras el Mundial 2026

Lionel Messi aterrizó en Rosario a las 6:26 AM tras la final del Mundial 2026, recibiendo el apoyo de cientos de hinchas en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Su regreso marca un momento emotivo tras la derrota ante España.

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Este martes a las 6:26 AM, Lionel Messi llegó al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas en Fisherton, Rosario, después de la final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina fue derrotada por España. El jugador, que viajó en un vuelo chárter desde Fort Lauderdale, tomó un camino diferente al de otros compañeros que se dirigieron al Predio de la AFA en Ezeiza.

Desde la madrugada, cientos de fanáticos se congregaron en el aeropuerto, muchos de ellos con camisetas de la Selección Argentina y de Newell's, con el objetivo de recibirlo. Algunos llegaron incluso a la 1 de la mañana para asegurar un buen lugar. Tras su llegada, Messi se trasladó a su hogar en el barrio privado Kentucky, en Funes, donde fue recibido por más seguidores.

El astro del fútbol descansará en su ciudad natal junto a su familia, en especial con sus padres, quienes recientemente enfrentaron dificultades de salud. Mientras tanto, el plantel argentino regresó a Buenos Aires el lunes, siendo recibido por miles de aficionados en Ezeiza, a pesar de la reciente derrota en la final.