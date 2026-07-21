Emotivo recibimiento en Ezeiza: miles celebran la llegada de sus ídolos.

La Selección argentina fue recibida con miles de hinchas en Ezeiza tras su regreso del Mundial, destacando el homenaje emotivo de la Banda de los Granaderos.

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La Selección argentina vivió un emotivo recibimiento al regresar al país tras su participación en el Mundial. Miles de hinchas se congregaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para expresar su agradecimiento al equipo por su esfuerzo en el torneo, a pesar de la derrota en la final.

La delegación fue recibida con un homenaje de la Banda de los Granaderos, quienes interpretaron la canción “Muchachos”, que se ha convertido en un himno de los fanáticos. Aplaudiendo, ondeando banderas y coreando cánticos, los simpatizantes acompañaron el paso del plantel, encabezado por Lionel Scaloni.

Posteriormente, los jugadores continuaron su recorrido en un micro descapotable, saludando a los miles de seguidores que los esperaban a lo largo del trayecto. El destino final fue el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, donde tuvieron un reencuentro íntimo con sus familiares, marcando el cierre de una intensa concentración que comenzó semanas atrás.