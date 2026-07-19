Domingo, 19 de Julio 2026
La Rioja

Cursos gratuitos para empleados públicos en La Rioja: una oportunidad de capacitación laboral

La Subsecretaría de Capacitación para la Administración Pública abre la inscripción para cursos gratuitos dirigidos a empleados estatales, con cierre el 5 de agosto. Se ofrecerán modalidades virtuales y presenciales, destacando temas como "Trabajo colaborativo" y "Excel".

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Redacción Equipo Editorial
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La Subsecretaría de Capacitación para la Administración Pública ha iniciado la convocatoria para la cuarta cohorte de cursos destinados a trabajadores del Estado. La inscripción, que es gratuita y con certificación, estará abierta hasta el 5 de agosto. Estos cursos buscan preparar a los empleados públicos para mejorar su desempeño en la ejecución de políticas públicas, en el marco del "Año de la Reafirmación Democrática".

Entre las opciones de capacitación se ofrecen cursos virtuales como "Trabajo colaborativo: roles y liderazgos en el ámbito estatal", "Excel Nivel 1" y "Canva y Comunicación Institucional". Además, se dictarán cursos presenciales que abarcan temas como "La escritura como derecho" y "Lenguaje que conecta", así como talleres sobre herramientas administrativas y formulación de proyectos sociales.

Los interesados pueden inscribirse y obtener más información a través del sitio web www.capacitacion.larioja.gob.ar o llamando al 380 4861983. La iniciativa busca promover la capacitación continua del personal estatal para ofrecer una mejor calidad de atención y servicio a la ciudadanía.

Etiquetas: la rioja capacitación cursos gratuitos administración pública gobierno provincial formación laboral
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