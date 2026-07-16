El estado de rutas nacionales en La Rioja se agrava: un 75% requiere atención urgente

El 70% de las rutas nacionales está en condiciones regulares o malas, afectando a cerca de 30.000 kilómetros. La falta de mantenimiento y recursos humanos especializados agravan la crisis vial en el país, justo con el inicio del receso invernal.

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El secretario de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, alertó sobre el grave estado de la red vial en Argentina, justo al inicio del receso invernal y con un notable movimiento turístico. En una reciente entrevista, Cattanzaro indicó que entre el 70% y 75% de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales se encuentran en condiciones regulares o malas, lo que equivale a casi 30.000 kilómetros en distintos niveles de deterioro.

El deterioro se debe a la falta de mantenimiento en los últimos dos años y medio, además de un recorte del 80% en el presupuesto de Vialidad Nacional en comparación con el año 2023. Cattanzaro expuso que los recursos obtenidos del impuesto a los combustibles no se han destinado adecuadamente al organismo, impidiendo el mantenimiento de 20.000 kilómetros de rutas y la construcción de 3.000 kilómetros nuevos.

La situación ha sido exacerbada por la pérdida de más de 1.300 trabajadores especializados, lo que ha disminuido la capacidad técnica para ejecutar obras. Cattanzaro enfatizó que la combinación de desfinanciamiento y recortes en personal ha generado una emergencia vial, justo en un periodo crítico para el tránsito en las rutas nacionales.