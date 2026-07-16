Jueves, 16 de Julio 2026
Policiales

Operativo de seguridad se intensifica en La Rioja ante la gran afluencia esperada para la final

La Rioja reforzará su operativo de seguridad para la final en Plaza 25 de Mayo, anticipando una gran afluencia de público. La seguridad será clave para garantizar un evento exitoso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La seguridad será reforzada en la ciudad para la gran final, tras la multitudinaria convocatoria en Plaza 25 de Mayo. Este operativo busca garantizar el orden y la tranquilidad durante el evento, que se anticipa atraerá a un gran número de personas.

El Gobierno provincial ha tomado la decisión de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad y coordinar acciones con diferentes instituciones para asegurar que la celebración transcurra sin inconvenientes. Se espera una activa participación de la comunidad, lo que ha motivado esta medida preventiva.

Los detalles del operativo se darán a conocer en los próximos días, pero se prevé que tanto el personal de seguridad como los medios de asistencia estén listos para responder a cualquier eventualidad durante la jornada.

Etiquetas: la rioja seguridad final plaza 25 de mayo eventos municipales
TL;DR

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