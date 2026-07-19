Domingo, 19 de Julio 2026
La Rioja

Actividades conmemorativas por el 50° aniversario de los mártires en La Rioja

La Diócesis de La Rioja conmemora el 50° aniversario del martirio de monseñor Enrique Angelelli con una serie de actividades desde el 1 hasta el 4 de agosto, incluyendo misa y la inauguración de un museo. La participación de familiares de los mártires enriquecerá los homenajes.

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Actividades conmemorativas por el 50° aniversario de los mártires en La Rioja
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La Diócesis de La Rioja ha presentado un calendario de actividades para conmemorar el 50° aniversario del martirio de monseñor Enrique Angelelli y otros mártires. Este evento incluirá peregrinaciones, celebraciones religiosas, la inauguración de un museo y diversas actividades culturales. El obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, destacó la importancia de este aniversario como una oportunidad para revitalizar el mensaje de fe y servicio de los mártires.

Las principales actividades se desarrollarán el 1 de agosto en Punta de los Llanos, comenzando con una misa y seguimiento de un acto conmemorativo en la Ruta Nacional 38, coincidiendo con el horario del atentado que costó la vida a Angelelli en 1976. Se anticipan expresiones artísticas y culturales durante la jornada.

Las conmemoraciones concluirán el 4 de agosto con una marcha diocesana y una misa que estará a cargo de obispos de la región del Noroeste Argentino. En esta fecha, se inaugurará un museo que honrará la vida y obra de Angelelli, situado junto a la Catedral de La Rioja.

Familiares de los mártires participarán de las actividades, incluyendo allegados del sacerdote Gabriel Longueville desde Francia. Braida enfatizó que uno de los objetivos de estas jornadas es transmitir el testimonio de los mártires a las nuevas generaciones, promoviendo valores de solidaridad y justicia.

Etiquetas: la rioja aniversario martirio monseñor enrique angelelli actividades culturales conmemoración peregrinaciones
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