Efemérides del 21 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 21 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 21 de julio de 2026

1917 – el primer ministro serbio Nikola Pašić publica un plan para una unión de los serbios, croatas y eslovenos en una monarquía serbia.

– el primer ministro serbio Nikola Pašić publica un plan para una unión de los serbios, croatas y eslovenos en una monarquía serbia. 1938 – en Argentina se firma el tratado de paz entre Bolivia y Paraguay que da fin a la Guerra del Chaco. Por este acuerdo, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas ganará el Premio Nobel de la Paz.

– en Argentina se firma el tratado de paz entre Bolivia y Paraguay que da fin a la Guerra del Chaco. Por este acuerdo, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas ganará el Premio Nobel de la Paz. 1950 – Ubaldo Fillol, futbolista argentino.

– Ubaldo Fillol, futbolista argentino. 1951 – estreno de la película Una cubana en España, dirigida por Luis Bayón Herrera, y protagonizada por Blanquita Amaro, Mario Cabré y Marujita Díaz.

– estreno de la película Una cubana en España, dirigida por Luis Bayón Herrera, y protagonizada por Blanquita Amaro, Mario Cabré y Marujita Díaz. 1955 – Joaquín Galán, cantautor argentino, del dúo Pimpinela.

– Joaquín Galán, cantautor argentino, del dúo Pimpinela. 1955 – Marcelo Bielsa, jugador y entrenador de fútbol argentino.

– Marcelo Bielsa, jugador y entrenador de fútbol argentino. 1958 – Liliana Bodoc, escritora argentina (f. 2018).

– Liliana Bodoc, escritora argentina (f. 2018). 1961 – en Buenos Aires (Argentina), empieza a emitir el Canal 11 (posterior Telefe).

– en Buenos Aires (Argentina), empieza a emitir el Canal 11 (posterior Telefe). 1965 – Javier Calamaro, cantante argentino.

– Javier Calamaro, cantante argentino. 1966 – Gabriel Schultz, conductor de radio y televisión y periodista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 21 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la Luna durante la misión Apolo 11. Este histórico evento marcó un hito en la exploración espacial y en la historia de la humanidad, simbolizando el avance tecnológico y la capacidad de superar desafíos. Armstrong pronunció la famosa frase "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad" al pisar el suelo lunar.

En el mundo: 21 de julio de 2026