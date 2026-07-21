Efemérides del 21 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 21 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 21 de julio de 2026
- 1917 – el primer ministro serbio Nikola Pašić publica un plan para una unión de los serbios, croatas y eslovenos en una monarquía serbia.
- 1938 – en Argentina se firma el tratado de paz entre Bolivia y Paraguay que da fin a la Guerra del Chaco. Por este acuerdo, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas ganará el Premio Nobel de la Paz.
- 1950 – Ubaldo Fillol, futbolista argentino.
- 1951 – estreno de la película Una cubana en España, dirigida por Luis Bayón Herrera, y protagonizada por Blanquita Amaro, Mario Cabré y Marujita Díaz.
- 1955 – Joaquín Galán, cantautor argentino, del dúo Pimpinela.
- 1955 – Marcelo Bielsa, jugador y entrenador de fútbol argentino.
- 1958 – Liliana Bodoc, escritora argentina (f. 2018).
- 1961 – en Buenos Aires (Argentina), empieza a emitir el Canal 11 (posterior Telefe).
- 1965 – Javier Calamaro, cantante argentino.
- 1966 – Gabriel Schultz, conductor de radio y televisión y periodista argentino.
El 21 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la Luna durante la misión Apolo 11. Este histórico evento marcó un hito en la exploración espacial y en la historia de la humanidad, simbolizando el avance tecnológico y la capacidad de superar desafíos. Armstrong pronunció la famosa frase "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad" al pisar el suelo lunar.
En el mundo: 21 de julio de 2026
- -356 – en Éfeso (Grecia) un hombre, Eróstrato, incendia el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo.
- 365 – se registra un terremoto en Belluno, Padua y Spoleto (Italia).
- 369 – en Italia, un violento terremoto destruye la villa de Benevento (a 50 km al noreste de Nápoles), provocando la muerte de miles de personas.
- 541 – Yang Jian reunifica China bajo la dinastía Sui.
- 1348 – Pedro IV de Aragón somete y deshace a la poderosa Unión Aragonesa, que reunía a la nobleza de Aragón, en la batalla de Épila.
- 1454 – Enrique IV es proclamado rey de Castilla tras la muerte de su padre, Juan II, en Valladolid.
- 1535 – en Túnez, la expedición española organizada por el rey Carlos I frena la expansión de Barbarroja hacia Europa.
- 1568 – el ejército español, al mando de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, derrota en la batalla de Jemmingen al ejército rebelde de los Países Bajos comandado por Luis de Nassau.
- 1654 – en la provincia de Gansu (China), un terremoto de 8 grados en la escala de Richter deja un saldo de 31.000 víctimas.
- 1668 – en el Castillo de Cagliari es asesinado a tiros el virrey español de Cerdeña Manuel de los Cobos, inmerso en un conflicto de poder entre familias de la nobleza sarda.
- 1718 – se firma el tratado de Passarowitz que supuso el fin de la guerra austro-turca (1716-1718).
- 1773 – el papa Clemente XIV ordena la disolución de la Compañía de Jesús.
- 1775 – comienza la construcción de la nueva capital de Guatemala (la anterior, llamada la Antigua, fue destruida por un terremoto en 1773). Se sitúa a 40 km de la anterior y se denominará Ciudad de Guatemala.
- 1798 – batalla de las Pirámides y toma de El Cairo por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte.
- 1822 – Agustín de Iturbide es oficialmente coronado como primer Emperador de México.
- 1831 – Leopoldo I es oficialmente coronado rey de los belgas en Bruselas.
- 1847 – se firma el tratado de paz y amistad por el cual España renunciaba a la soberanía sobre los territorios que componen la República de Bolivia.
- 1861 – comienza el primer gran combate en tierra de la guerra civil estadounidense, cerca del pueblo de Manassas.
- 1870 – se inaugura en Madrid el café de Fornos.
- 1876 – aprobada una ley que anula el régimen foral de las provincias vascongadas.
- 1901 – celebración de regatas internacionales en Santander.
- 1903 – en Ciudad Bolívar, se libró la última batalla de la Revolución Libertadora donde el ejército gubernamental al mando de Juan Vicente Gómez vence a las fuerzas opositoras del general Nicolás Rolando.
- 1906 – en Francia, Alfred Dreyfus es reintegrado en el Ejército y condecorado con la Legión de Honor.
- 1906 – Por mediación de Theodore Roosevelt y de Porfirio Díaz se firma la paz entre Guatemala, El Salvador y Honduras.
- 1912 – Albania se subleva contra la dominación turca.
- 1917 – lanzamiento por los alemanes de las primeras bombas de gases asfixiantes durante la Primera Guerra Mundial.
- 1917 – el primer ministro serbio Nikola Pašić publica un plan para una unión de los serbios, croatas y eslovenos en una monarquía serbia.
- 1919 – la Cámara de los Comunes ratifica el Tratado de Versalles.
- 1920 – Chile: se produce la destrucción de la sede de la Federación de Estudiantes (FECh) durante la Guerra de don Ladislao.
- 1925 – en Gran Bretaña, para evitar una huelga (Martes Rojo), el primer ministro otorga a los mineros un adelanto especial a la espera de una negociación.
- 1928 – en varios estados de México se realizan sublevaciones militares.
- 1930 – en Zaragoza (España) se inaugura el aeródromo El Palomar.
- 1938 – en Argentina se firma el tratado de paz entre Bolivia y Paraguay que da fin a la Guerra del Chaco. Por este acuerdo, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas ganará el Premio Nobel de la Paz.
- 1940 – Alemania inicia los planes de ataque contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1942 – Erwin Rommel elabora un informe pesimista sobre la situación en África.
- 1944 – en el Teatro de Operaciones del Pacífico, comienza la batalla de Guam.
- 1946 – en la ciudad de La Paz (Bolivia) una turba toma el Palacio de Gobierno, asesina al presidente Gualberto Villarroel y lo cuelgan de un farol de la plaza Murillo junto con tres de sus colaboradores: Luis Uría de la Oliva (su secretario privado), el capitán Waldo Ballivián (su edecán) y Roberto Hinojosa (director del periódico Cumbre).
- 1948 – detención de dirigentes comunistas en virtud de la ley Smith de los Estados Unidos.
- 1948 – Tito acusa al Kominform de fomentar la guerra civil en Yugoslavia.
- 1949 – un almacén de municiones del mercado negro estalla en Cantón (China), ocasionando 120 muertos.
- 1950 – publicación de una orden que limita la cantidad de billetes del Banco de España que puede sacar cada viajero. De salida un máximo de 2000 pesetas, y de entrada, hasta 10 000 pesetas.
- 1951 – el emir Naif es nombrado regente provisional de Jordania.
- 1951 – estreno de la película Una cubana en España, dirigida por Luis Bayón Herrera, y protagonizada por Blanquita Amaro, Mario Cabré y Marujita Díaz.
- 1951 – Manuel Pombo Angulo, premio Don Quijote de novela, por su obra Valle sombrío.
- 1952 – se decreta en Bolivia el voto universal para todos los bolivianos mayores de 21 años de edad (o 18 años si estuviesen casados) sin distinción de sexo, grado de instrucción, ocupación o renta.
- 1953 – detenidas 30 personas en Cataluña, miembros del PSUC y anarquistas.
- 1953 – Convenio comercial entre España y Chile: España facilitará maquinaria y equipos industriales, a cambio de salitre, cobre y materias primas.
- 1954 – Acuerdos de Ginebra para Indochina: creación de Laos, Camboya y Vietnam (dividido) como estados independientes.
- 1956 – en conmemoración del Congreso de Panamá (convocado por Bolívar en 1826), se reúnen los presidentes de 19 países americanos y firman una declaración de solidaridad a favor de la paz y la libertad.
- 1956 – en el atolón Enewetak, Estados Unidos detona la bomba atómica Hurón (nombre de una etnia de nativos americanos), de 250 kilotones, la última de las 17 de la operación Redwing.
- 1959 – el Gobierno español aprueba el decreto-ley 10/1959, denominado Nueva Ordenación Económica, que da concreción legal al llamado "Plan de Estabilización" (y liberalización), elaborado de acuerdo con los expertos del FMI y de la OECE.
- 1961 – en Buenos Aires (Argentina), empieza a emitir el Canal 11 (posterior Telefe).
- 1961 – el astronauta estadounidense Virgil Grissom repite el vuelo efectuado el 5 de mayo de este año por Alan Bartlett Shepard, a bordo de la cápsula Liberty Bell.
- 1962 – el estadounidense Harold Connolly establece el récord mundial de lanzamiento de martillo en 70,67 metros.
- 1962 – en Bilbao (País Vasco), la policía franquista española encarcela a varios comunistas llegados a España procedentes de Praga (Checoslovaquia).
- 1963 – el soviético Valeri Brumel logra la plusmarca mundial de salto de altura al conseguir 2,28 metros.
- 1966 – la cápsula espacial estadounidense Gemini 10 vuelve a la Tierra, después de 3 días de vuelo.
- 1968 – el ciclista neerlandés Jan Janssen gana el Tour de Francia.
- 1969 – en Madrid (España) el dictador Francisco Franco presenta ante el Consejo del Reino la designación de Juan Carlos I como sucesor al trono.
- 1970 – finalizan las obras de la gigantesca presa de Asuán en Egipto.
- 1970 – se inician las conversaciones para la entrada del Reino Unido en la CEE.
- 1970 – en Granada, en un enfrentamiento con la policía, mueren tres obreros de la construcción durante una manifestación motivada por problemas laborales.
- 1971 – se publica el disco Master of Reality, de la banda Black Sabbath.
- 1972 – casi 80 muertos y más de 120 heridos es el balance provisional que arroja el accidente protagonizado por dos trenes cerca de la localidad de Lebrija (Sevilla). Al parecer, el conductor de uno de los trenes no tuvo en cuenta un semáforo de precaución.
- 1973 – en Lillehammer (Noruega), miembros del Mosad (servicio secreto israelí) asesinan por error a un camarero al confundirlo con un miembro de la banda terrorista Septiembre Negro.
- 1974 – en Manila (Filipinas), la española Amparo Muñoz es elegida Miss Universo.
- 1974 – Grecia amenaza con la guerra a Turquía, en caso de proseguir las actuales escaramuzas.
- 1977 – en España, se realizan motines de reclusos en ocho provincias.[cita requerida]
- 1978 – en Madrid (España), la banda terrorista ETA asesina al general Juan Sánchez Ramos-Izquierdo y a su ayudante.
- 1978 – en Bolivia, el dictador Hugo Banzer Suárez es derrocado por su candidato y protegido Juan Pereda Asbún.
- 1979 – triunfo del español Severiano Ballesteros en el Open británico, el torneo de golf más prestigioso del mundo.
- 1980 – en París es asesinado Salah Bitar, fundador del Partido Árabe Socialista Baaz y ex primer ministro de Siria.
- 1981 – en Roma, un jurado italiano condena al turco Mehmet Ali Ağca ―que intentó matar al papa Juan Pablo II― a cadena perpetua.
- 1981 – los reyes de España deciden no asistir a la boda del príncipe Carlos de Inglaterra y lady Diana Spencer, tras el anuncio de que la pareja iniciaría en Gibraltar su viaje de novios.
- 1982 – en Andalucía (España) asume el primer Gobierno autonomista andaluz, formado por ocho socialistas y tres independientes.
- 1982 – en España, Óscar Alzaga ―exmilitante de UCD― presenta a los medios informativos el Partido Demócrata Popular (PDP).
- 1983 – en la Base Vostok de la Antártida se alcanza la temperatura más baja registrada por el hombre, –89.2° celsius.
- 1985 – el ciclista francés Bernard Hinault gana el Tour de Francia por quinta vez.
- 1986 – en Panamá, Bárbara Palacios es coronada como Miss Universo siendo la tercera venezolana en ganar el certamen.
- 1986 – ETA ataca con granadas anticarro la sede del Ministerio de Defensa en Madrid. Hubo daños en la fachada del edificio y diez personas resultaron heridas.
- 1986 – el primer ministro israelí Simón Peres visita Rabat para entrevistarse con el rey Hasán II de Marruecos.
- 1987 – la banda estadounidense de hard rock, Guns N' Roses lanza el álbum Appetite for Destruction.
- 1988 – vuelve a los escenarios el tenor español José Carreras, tras superar un grave proceso de leucemia de la que fue tratado en Estados Unidos.
- 1988 – el Partido Demócrata designa a Michael Dukakis candidato para las elecciones a la presidencia de Estados Unidos.
- 1988 – primer trasplante de corazón en México en el IMSS; el paciente fue José Tafoya Chávez.
- 1990 – histórica presentación del músico inglés Roger Waters en Berlín, celebrando la reunificación de Alemania. Casi 300 000 personas presencian el espectáculo de rock The Wall, representado en el lugar que ocupaba el Muro de Berlín.
- 1990 – el ciclista estadounidense Greg LeMond gana, por tercera vez, el Tour de Francia, después de sus triunfos en 1986 y 1989.
- 1991 – el presidente de Mauritania, Muauiya Uld Sidi, firma el decreto de la primera Constitución que permite la legalización de los partidos políticos.
- 1992 – el excampeón de España y Europa de boxeo Urtain (José Manuel Ibar), se suicida al tirarse desde un 10.º piso en Madrid tras una grave depresión.
- 1992 – el cantante puertorriqueño Chayanne lanza al mercado su sexto álbum de estudio titulado Provócame.
- 1993 – Antón García Abril y Luis Galve Raso ganan los Premios Nacionales de Música.
- 1994 – el primer ministro luxemburgués, Jacques Santer, elegido presidente de la Comisión Europea.
- 1997 – la Audiencia Nacional de España condena a penas que sumaron 109 años de cárcel a los tres miembros de la banda terrorista ETA, que tramaron un atentado contra el rey Juan Carlos.
- 2003 – comienza a operar en España la plataforma de televisión Digital+, resultado de la fusión de Canal Satélite Digital y Vía Digital.
- 2003 – la nadadora Nina Zhivanevskaya bate el récord de España de los 100 metros espalda.
- 2004 – el partido independentista vasco Batasuna recurre su ilegalización ante el Tribunal de Estrasburgo, después de agotar todos los procedimientos judiciales en España.
- 2005 – Atentados fallidos en Londres, dos semanas después de los atentados del 7-J.
- 2005 – el cineasta español Manuel Gutiérrez Aragón gana el Premio Nacional de Cinematografía por toda su obra.
- 2005 – el presidente alemán Horst Köhler anuncia la disolución del Bundestag y la convocatoria de elecciones anticipadas.
- 2007 – sale a la venta el libro Harry Potter y las reliquias de la Muerte, último volumen de la saga Harry Potter.
- 2007 – el Burj Khalifa supera al edificio más alto del mundo, el Taipei 101.
- 2008 – detención de Radovan Karadžić, expresidente de la República Srpska de Bosnia y Herzegovina por crímenes de guerra.
- 2011 – aterriza la misión STS-135 de la NASA, siendo la última misión de un transbordador espacial.
- 2013 – en la corona de Bélgica abdica el rey Alberto II y le sucede su hijo Felipe.
- 2016 – se celebra en la ciudad de San Antonio (Texas) el Día de Tim Duncan (Tim Duncan Day) en honor al exjugador de baloncesto de la NBA Tim Duncan.
- 2017 – se celebra el evento de artes marciales mixtas «LUX 001», realizado por la promoción mexicana LUX Fight League.
- 2023 – se estrena en cines Barbie y Oppenheimer, cintas que generarían todo un revuelo en la industria cinematográfica, recaudando un total de más de $300 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial y generando desde antes del estreno, el fenómeno de internet Barbenheimer.