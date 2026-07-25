Domingo, 26 de Julio 2026
Policiales

Dos hombres arrestados en Chamical por robo tras exhaustivas investigaciones policiales

La policía detuvo en Chamical a dos hombres de 28 y 42 años, acusados de robo tras denuncias de un vecino. Ambos están a disposición de la Justicia.

Redacción
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En la ciudad de Chamical, la policía del Departamento de Investigaciones realizó la detención de dos hombres implicados en un caso de robo. Los sospechosos, identificados como Sánchez, de 28 años, y Argüello, de 42, fueron aprehendidos tras denuncias presentadas por un vecino llamado Brizuela.

La medida se llevó a cabo después de realizar diversas tareas investigativas que permitieron reunir los elementos necesarios para proceder con la detención. Según la información oficial, ambos hombres son considerados los supuestos autores del delito de robo, conforme al artículo 164° del Código Penal Argentino.

Actualmente, los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia para avanzar con las diligencias procesales pertinentes.

Etiquetas: chamical robo aprehensión policía justicia argentina
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