Sábado, 25 de Julio 2026
Política

El impacto del menemismo en la política argentina contemporánea y sus repercusiones

El exfuncionario Alberto Kohan analiza la centralización del poder en los '90 y su legado en la política actual, instando a una reflexión crítica sobre su impacto.

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El análisis de Alberto Kohan, exfuncionario argentino, aborda la influencia de la centralización del poder en la política actual. Kohan sostiene que la exclusión en el ejercicio del poder persiste, enfatizando que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme".

El exfuncionario llama a realizar una revisión crítica de las estrategias de liderazgo que se han desarrollado desde la década de los noventa, instando a la sociedad a reflexionar sobre las repercusiones de estas prácticas. Según Kohan, es esencial llevar a cabo una evaluación profunda de la herencia de ese periodo para entender su impacto en la realidad política contemporánea.

Etiquetas: argentina política gobierno nacional análisis político liderazgo historia política
TL;DR

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