Ataque a colectivo en Nonogasta deja daños severos, afortunadamente sin heridos

Un colectivo de Rioja Bus fue atacado en Nonogasta mientras transitaba, dejando varios vidrios rotos pero sin heridos. La inseguridad en el transporte público preocupa a las autoridades.

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Anoche, un colectivo de la empresa Rioja Bus fue atacado en Nonogasta cuando desconocidos lanzaron objetos contundentes mientras el vehículo se encontraba en movimiento. El incidente ocurrió cerca de la medianoche en la calle San Martín, cerca del cruce con la calle del Medio, y a bordo viajaban aproximadamente 15 pasajeros.

Los proyectiles rompieron varios cristales del colectivo, generando momentos de tensión entre los ocupantes, aunque afortunadamente, ninguno de los pasajeros ni el chofer resultaron heridos. Tras el ataque, el conductor presentó una denuncia formal para iniciar una investigación sobre el hecho y encontrar a los responsables de esta agresión que comprometió la seguridad del servicio público.

Este episodio pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en el transporte público, en un contexto donde la violencia ha aumentado en ciertas áreas. Las autoridades locales han sido notificadas sobre la urgencia de implementar medidas más efectivas para salvaguardar a los usuarios del transporte urbano.