El legado del menemismo: impacto en la política contemporánea argentina

Alberto Kohan analiza la concentración de poder en Argentina en los años noventa y su impacto en la política actual, destacando la necesidad de una revisión crítica para avanzar en nuevas formas de gobernanza.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, realizó un análisis sobre la concentración del poder en el país durante los años noventa, subrayando que sus consecuencias todavía afectan la política actual. En su estudio, Kohan propone una revisión crítica de las dinámicas que han moldeado las estrategias de liderazgo contemporáneo.

El exfuncionario destaca que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" refleja un modelo de gobierno caracterizado por la centralización autoritaria. Kohan llama a la reflexión sobre cómo estas prácticas han dejado un legado que influye en el contexto político actual, sugiriendo que comprender su impacto es esencial para desarrollar nuevas formas de gobernanza.