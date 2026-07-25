Sábado, 25 de Julio 2026
Policiales

Motociclista en estado crítico tras accidente en la zona sur de La Rioja

Un grave accidente vial en la Capital dejó a un motociclista herido tras ignorar un semáforo en rojo. Las autoridades resaltan la creciente preocupación por la seguridad en las intersecciones y la necesidad de concientizar a los conductores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un accidente de tránsito grave tuvo lugar en la zona sur de la Capital, cerca de una estación de servicio, con un saldo de una persona herida de gravedad. El siniestro ocurrió alrededor de las 19:00 y estuvo involucrado por dos motocicletas de 110 cc. Uno de los vehículos cruzó la intersección con el semáforo en rojo, provocando una colisión violenta.

El conductor de una de las motos fue atendido por personal de emergencias médicas, que llegó rápidamente al lugar para brindarle asistencia y trasladarlo a un centro de salud. En el lugar del accidente, efectivos policiales y técnicos especializados realizaron las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Ante el incremento de accidentes viales, las autoridades han manifestado su preocupación y han comenzado a implementar campañas de educación y control en la circulación. La colaboración entre los servicios de emergencia y la policía es esencial para reducir el impacto de estos incidentes en la comunidad.

Vecinos de la zona han expresado su inquietud sobre la seguridad en las intersecciones, pidiendo medidas que garanticen un tránsito más seguro. La situación resalta la necesidad de fomentar una cultura de respeto por las normas de tránsito para proteger tanto a conductores como a peatones.

Etiquetas: argentina accidentes viales seguridad vial tránsito policía emergencias médicas
TL;DR

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