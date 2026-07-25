Máximo Kirchner rinde homenaje a Angelelli en su visita a La Rioja este mes

El 31 de julio, Máximo Kirchner visitará La Rioja para conmemorar el 50° aniversario del asesinato de monseñor Angelelli. Se espera la llegada de 10 a 15 legisladores, generando expectativa sobre la unidad del PJ.

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El 31 de julio, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, visitará La Rioja para conmemorar el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Este evento, considerado uno de los más significativos del año en la provincia, incluirá encuentros políticos con dirigentes locales, en un esfuerzo por consolidar la unidad dentro del Partido Justicialista (PJ).

La diputada nacional Hilda "Beba" Aguirre destacó la relevancia de la visita de Kirchner en un momento crítico para el peronismo a nivel nacional. El acto central se llevará a cabo el 1 de agosto en la localidad de Punta de los Llanos, donde se rendirá homenaje a Angelelli, lo que representa un llamado a la cohesión del PJ en medio de divisiones internas.

El gobernador Ricardo Quintela ha formalizado la invitación a Kirchner, quien busca ser un articulador de consensos en un contexto desafiante. Aunque aún no se ha confirmado la asistencia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, su presencia podría ser clave para mostrar unidad entre los diferentes sectores del PJ. Se espera también la llegada de entre 10 y 15 legisladores nacionales para apoyar esta iniciativa, lo que podría fortalecer la agenda de Kirchner y contribuir a la reconciliación interna del partido.