Sábado, 25 de Julio 2026
Política

El impacto del menemismo en la política actual: un análisis necesario en Argentina

Alberto Kohan analiza cómo la centralización del poder en Argentina durante los años noventa sigue afectando la política actual, instando a una reflexión crítica sobre su legado.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, realizó un análisis sobre la **concentración del poder** en Argentina durante los años noventa. Según Kohan, la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" representa un modelo de gobierno que se caracteriza por la **centralización autoritaria**.

El análisis subraya que las consecuencias de esa época siguen teniendo un impacto en la **política actual**. Kohan sugiere la necesidad de una **revisión crítica** de las dinámicas que han influido en las estrategias de liderazgo y el ejercicio del poder en el presente. Además, insta a reflexionar sobre la **influencia persistente** de estas prácticas en el contexto político contemporáneo.

Etiquetas: argentina política poder análisis alberto kohan
TL;DR

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