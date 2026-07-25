Efemérides del 25 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 25 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 25 de julio de 2026

1553 – en Argentina, el conquistador español Francisco de Aguirre funda la aldea de Santiago del Estero.

– en Argentina, el conquistador español Francisco de Aguirre funda la aldea de Santiago del Estero. 1807 – la población del Territorio de Tarija convocaron a un cabildo abierto donde proclamaron la autonomía del territorio dentro de la Corona de España e independencia del gobierno de Salta, por los conflictos en España dejarían al territorio a disposición de sus autoridades, logrando que el territorio de Tarija se constituya en una Gobernación del Virreinato del Río de la Plata, pero acatando en el ámbito religioso integrándose al obispado de Salta.

– la población del Territorio de Tarija convocaron a un cabildo abierto donde proclamaron la autonomía del territorio dentro de la Corona de España e independencia del gobierno de Salta, por los conflictos en España dejarían al territorio a disposición de sus autoridades, logrando que el territorio de Tarija se constituya en una Gobernación del Virreinato del Río de la Plata, pero acatando en el ámbito religioso integrándose al obispado de Salta. 1966 – Ricardo López, boxeador mexicano.

– Ricardo López, boxeador mexicano. 1979 – Juan Pablo Di Pace, actor argentino.

– Juan Pablo Di Pace, actor argentino. 2002 – en Asunción (Paraguay) el Club Olimpia celebra sus 100 años de vida institucional

– en Asunción (Paraguay) el Club Olimpia celebra sus 100 años de vida institucional 2002 – Equi Fernández, futbolista argentino.

– Equi Fernández, futbolista argentino. 2002 – Franco Watson, futbolista argentino.

– Franco Watson, futbolista argentino. 2003 – el presidente argentino Néstor Kirchner deroga el decreto que impedía la extradición de los torturadores de la dictadura militar.

– el presidente argentino Néstor Kirchner deroga el decreto que impedía la extradición de los torturadores de la dictadura militar. 2004 – el Grupo Santander formaliza una oferta para adquirir el Abbey National Bank; sexto banco británico.

– el Grupo Santander formaliza una oferta para adquirir el Abbey National Bank; sexto banco británico. 2004 – Juan José Pérez, futbolista colombiano.

En el mundo: 25 de julio de 2026