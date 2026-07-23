Recuperan estufas robadas en Chilecito tras la detención de un estafador

Un operativo de la D.G.D.I. en Chilecito resultó en la detención de un hombre de 39 años por Estelionato, tras el allanamiento de su domicilio. Se recuperaron dos estufas denunciadas como robadas.

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En un operativo reciente, el personal de la Dirección General de Investigaciones (D.G.D.I.) del Departamento de Investigaciones de Chilecito llevó a cabo un allanamiento en un domicilio, lo que resultó en la detención de un hombre y la recuperación de elementos denunciados como robados.

El procedimiento se realizó bajo un oficio del Juzgado N° 2, dirigido por la Dra. Alfonso, y forma parte de una investigación más amplia sobre varios delitos en la región. El detenido, un hombre de 39 años con el apellido Espinosa, enfrenta cargos preliminares por el delito de Estelionato, de acuerdo con el Artículo 173, Inciso 9 del Código Penal Argentino.

Durante la requisa, se recuperaron dos estufas relacionadas con una denuncia de Supuesto Hurto, tipificado en el Artículo 162 del mismo código. Tras el procedimiento, el detenido fue sometido a un control médico y luego alojado en la Alcaidía local, quedando a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias necesarias que podrían esclarecer otros delitos en los que podría estar implicado.