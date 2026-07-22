Accidente en Agüero Vera: un motociclista herido tras colisión en La Rioja

Un accidente de tránsito en la intersección de Agüero Vera y Hugo Wast involucró a dos motocicletas. Un joven de 20 años resultó con lesiones leves, mientras que dos adolescentes de 15 y 16 años salieron ilesas, gracias al uso del casco.

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Un accidente de tránsito ocurrió pasadas las 20.17 del martes en la intersección de las calles Agüero Vera y Hugo Wast, donde dos motocicletas estuvieron involucradas. Una motocicleta Yamaha FZ de color naranja, conducida por Kevin Chanquia de 20 años, colisionó con una Honda Wave 110 cc negra, que era guiada por una menor de 15 años.

Como resultado del impacto, Chanquia sufrió escoriaciones en la mano izquierda, mientras que las ocupantes de la motocicleta Honda Wave, una adolescente de 15 años y otra de 16 años, resultaron ilesas. Las menores llevaban correctamente colocados sus cascos, lo que contribuyó a evitar lesiones más graves.

Personal de emergencia y seguridad, incluyendo efectivos de la Policía provincial y voluntarios de los Bomberos Ciudad de La Rioja, se hicieron presentes en el lugar para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes. Todos los involucrados permanecieron en la escena a la espera de las diligencias pertinentes.