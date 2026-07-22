Miércoles, 22 de Julio 2026
Policiales

Accidente en Agüero Vera: un motociclista herido tras colisión en La Rioja

Un accidente de tránsito en la intersección de Agüero Vera y Hugo Wast involucró a dos motocicletas. Un joven de 20 años resultó con lesiones leves, mientras que dos adolescentes de 15 y 16 años salieron ilesas, gracias al uso del casco.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 1 min de lectura
Accidente en Agüero Vera: un motociclista herido tras colisión en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un accidente de tránsito ocurrió pasadas las 20.17 del martes en la intersección de las calles Agüero Vera y Hugo Wast, donde dos motocicletas estuvieron involucradas. Una motocicleta Yamaha FZ de color naranja, conducida por Kevin Chanquia de 20 años, colisionó con una Honda Wave 110 cc negra, que era guiada por una menor de 15 años.

Como resultado del impacto, Chanquia sufrió escoriaciones en la mano izquierda, mientras que las ocupantes de la motocicleta Honda Wave, una adolescente de 15 años y otra de 16 años, resultaron ilesas. Las menores llevaban correctamente colocados sus cascos, lo que contribuyó a evitar lesiones más graves.

Personal de emergencia y seguridad, incluyendo efectivos de la Policía provincial y voluntarios de los Bomberos Ciudad de La Rioja, se hicieron presentes en el lugar para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes. Todos los involucrados permanecieron en la escena a la espera de las diligencias pertinentes.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motocicletas policía provincial bomberos voluntarios seguridad vial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4975 articles →

Artículos relacionados

Detención en Mendoza: hombre acusado de abusar de la hija de su pareja en La Rioja

Accidente en barrio Luis Vernet: dos heridos graves tras choque entre camioneta y moto

Detención en La Rioja: joven acusado de intentar fotografiar a un menor en un probador

Detenido por exhibicionismo en la Terminal de Chepes: dos niñas fueron testigos

Fraude inmobiliario: una mujer de Catuna denuncia la venta ilegal de su vivienda

Defensa legal pide libertad para amigos implicados en el caso Ilda Goyochea en La Rioja

Pelea a cuchillo en La Rioja: un herido y un detenido por el violento enfrentamiento

Tragedia en Anillaco: madre e hijo son hallados sin vida en su hogar

Refuerzo de seguridad en La Rioja para garantizar la paz durante la final del Mundial
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar