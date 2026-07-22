Motociclista de 36 años en estado crítico tras accidente en Avenida Santa Rosa

Una mujer de 36 años resultó gravemente herida en un choque entre una motocicleta y un automóvil en la intersección de Avenida Santa Rosa y Avenida Bicentenario. Los ocupantes del auto, un Toyota Corolla, salieron ilesos.

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Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la intersección de Avenida Santa Rosa y Avenida Bicentenario dejó a una mujer con lesiones que requirieron su traslado al hospital. El siniestro se produjo alrededor de las 14:00, involucrando a una motocicleta y un automóvil.

La motocicleta, una Motomel Blitz de 110 cc, colisionó con un Toyota Corolla. La conductora de la moto, identificada como Melina Ramírez, de 36 años, sufrió un traumatismo en la pierna derecha, así como lesiones en la cabeza. Fue atendida en el lugar por el DEM 107 y luego trasladada al hospital para estudios adicionales.

En el vehículo mayor, conducido por Alejo Rojo, de 37 años, viajaban también Blanca Eugenia Lisuti, de 40 años, y un bebé de 1 año, quienes resultaron ilesos. En la escena trabajaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y efectivos de la Policía de la Provincia para realizar las pericias necesarias y asegurar el orden del tránsito.