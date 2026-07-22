Jueves, 23 de Julio 2026
Salud

Estudiantes de La Rioja se preparan para las Olimpiadas de Salud Mental este año

Las Olimpiadas de la salud mental invitan a estudiantes de Capital, Sanagasta e Independencia a participar hasta el 31 de julio. Con actividades formativas y competencias, buscan mejorar el bienestar emocional en escuelas.

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Las Olimpiadas de la salud mental están dirigidas a estudiantes de escuelas secundarias de los departamentos Capital, Sanagasta e Independencia. El propósito de esta iniciativa es promover la salud mental en las comunidades educativas y dar protagonismo a las juventudes. Los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de colegios secundarios, tanto públicos como privados, pueden inscribirse hasta el 31 de julio.

Los interesados en participar pueden registrarse escaneando un código QR o contactando a la dirección de correo electrónico [email protected]. Cada institución puede presentar entre 6 y 8 estudiantes junto a un docente referente. El cronograma incluye el primer encuentro el 6 de agosto, seguido del segundo encuentro el 13 de agosto, y la primera ronda de competencia el 10 de septiembre.

Las actividades de la competencia incluirán la resolución de situaciones, preguntas múltiples y presentaciones de proyectos escolares relacionados con la salud mental. Este enfoque busca crear un ambiente positivo en las comunidades educativas, donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y colaborar en la búsqueda de soluciones a sus desafíos. La iniciativa responde a una creciente preocupación por el bienestar emocional de los adolescentes, especialmente tras los efectos de la pandemia.

Etiquetas: la rioja sanagasta olimpiadas de la salud mental educación salud juventud
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