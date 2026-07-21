Colegio Médico de La Rioja pide más cupos para prácticas y mejora en atención a pacientes

El Colegio Médico de La Rioja exige a APOS una actualización del presupuesto, advirtiendo que la atención a pacientes se ve comprometida al final de cada mes. Mientras APOS defiende su estructura de cupos, la situación financiera del sistema de salud podría afectar la calidad del servicio.

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El Colegio Médico de La Rioja ha solicitado a la obra social provincial APOS una actualización del presupuesto mensual para garantizar la atención a los pacientes. La presidenta del colegio, Paola Macías, indicó que los prestadores enfrentan dificultades para ofrecer servicios hacia finales de mes, lo que perjudica la atención. "Con las prácticas llegamos a cubrir la atención hasta el día 26 o 27 del mes; nos quedan dos o tres días sin poder trabajar", expresó.

El reclamo se enfoca en la necesidad de aumentar el tope financiero destinado a prácticas médicas y estudios de diagnóstico, ya que el aumento en el valor de estos servicios no se acompaña de una ampliación del presupuesto. Macías destacó que, sin un ajuste en el límite financiero, el tiempo de atención se reducirá cada mes.

Por su parte, desde APOS se descartó la existencia de una crisis de atención, defendiendo la utilidad de los cupos como una herramienta de gestión. Aseguraron que los derechos de los afiliados están garantizados mediante la derivación a otros centros y la autorización de "extra cupo" para casos urgentes. Además, señalaron que las urgencias médicas no están sujetas a estos límites y se deben atender de inmediato.

A pesar de las tensiones por los topes financieros, el Colegio Médico ha reconocido avances en la mejora de la cadena de pagos, destacando una notable reducción de la deuda acumulada.