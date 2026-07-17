Prestadores de salud exigen a APOS una mayor disponibilidad de cupos para prácticas médicas

El Colegio Médico de La Rioja solicita a APOS un aumento en el monto mensual para prácticas médicas, ya que actualmente solo logran atender hasta el día 26. Sin cambios, los cupos se reducirían a 24. Además, la obra social mantiene una deuda que se ha acortado a cerca de 60 días.

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El Colegio Médico de La Rioja solicita a la obra social APOS un incremento en el monto mensual destinado a las prácticas médicas. La presidenta de la entidad, Paola Macías, advirtió que, sin este aumento, los cupos disponibles para los médicos se verán aún más reducidos.

Actualmente, los médicos pueden atender hasta el día 26 o 27 del mes, pero de no ampliarse los cupos, solo podrán trabajar hasta el 24 o 25. Macías enfatizó que el pedido está relacionado únicamente con las prácticas médicas, excluyendo las consultas.

Además, Macías mencionó la deuda que APOS tiene con los prestadores, indicando que actualmente solo debe el mes de abril y parte de marzo en relación al segundo nivel de atención. Aseguró que la situación ha mejorado, con gestiones que han reducido el tiempo de pago a cerca de 60 días.