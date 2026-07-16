Jueves, 16 de Julio 2026
Salud

Avances significativos en el Plan Provincial de Salud 2030 para mejorar la atención en La Rioja

En la XXIII Feria del Libro de La Rioja, el Ministerio de Salud presentó el Plan Provincial de Salud 2030, destacando la importancia de humanizar los datos para mejorar el acceso a la salud en toda la provincia. La conferencia, liderada por el ministro Juan Carlos Vergara, busca transformar la gestión pública mediante el uso estratégico de la información.

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Durante la XXIII Feria del Libro de La Rioja, el Ministerio de Salud presentó los avances del Plan Provincial de Salud 2030 mediante la conferencia “La humanización del dato para transformar la gestión pública”. Este encuentro tuvo como objetivo exponer las estrategias implementadas en la provincia para mejorar la planificación sanitaria y el acceso a la salud.

El evento fue liderado por el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, acompañado por Romina Cuello, coordinadora Ejecutiva del Plan, y Laura Zapata, Subsecretaria de Planificación Estratégica y Monitoreo. Vergara resaltó la importancia de que cada decisión se centre en mejorar el acceso y la calidad de atención para la población, enfatizando que el plan se sustenta en información de calidad y un fuerte trabajo en el territorio.

Cuello indicó que la estrategia se está implementando en varios departamentos, comenzando por la Capital, debido a su alta densidad poblacional, y se está expandiendo al interior para cuidar a más comunidades. Zapata añadió que humanizar los datos implica reconocer que detrás de cada indicador hay personas con necesidades específicas.

Etiquetas: la rioja ministerio de salud plan provincial de salud 2030 humanización de datos políticas públicas conferencia
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