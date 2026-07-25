Sábado, 25 de Julio 2026
Política

El legado del menemismo: análisis de su influencia en la política argentina actual

Alberto Kohan advierte sobre un modelo de centralización autoritaria en Argentina, comparándolo con las dinámicas de los años noventa, lo que exige una evaluación crítica de las estrategias de liderazgo actuales.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha expresado su visión sobre la política en Argentina, resaltando la persistencia de un modelo de centralización autoritaria que recuerda a las estructuras de poder de la década de los noventa. En su análisis, enfatiza que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", sugiriendo que las dinámicas actuales reflejan similitudes con aquel periodo.

Kohan insta a la sociedad a llevar a cabo una evaluación crítica de las estrategias de liderazgo que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Resalta que la herencia de las prácticas políticas del pasado sigue afectando el escenario actual, lo que requiere un examen minucioso para entender su impacto en la política contemporánea.

Etiquetas: argentina política análisis político centralización autoritaria liderazgo herencia política
TL;DR

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