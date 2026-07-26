Efemérides del 26 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 26 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 26 de julio de 2026
- 1822 – en el puerto de Guayaquil (Ecuador) se entrevistan el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar, evento conocido como la Entrevista de Guayaquil.
- 1890 – en Buenos Aires, la Unión Civil lleva a cabo la Revolución del Parque, antesala de la creación de la Unión Cívica Radical.
- 1924 – Vuelta al mundo en aeroplano. El mayor Pedro Leandro Zanni, acompañado por el mecánico Felipe Beltrame, inicia el raid alrededor del mundo desde Ámsterdam, con un biplano Fokker C.IV motor Napier Lion 450 hp bautizado «Ciudad de Buenos Aires». Tras 17.165 kilómetros, y sortear múltiples percances, el 14 de mayo de 1925 abandonan la prueba en Tokio. El vuelo significa un esfuerzo extraordinario que prestigia a la aviación argentina y tiene gran repercusión internacional.
- 1952 – en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama (esposa del presidente) Eva Perón fallece de cáncer a los 33 años.
- 1975 – los presidentes de Bolivia, Hugo Banzer, y de Uruguay, Juan María Bordaberry, firman el acta de entendimiento bilateral.
- 1978 – en La Habana (Cuba) se inaugura la emisora Radio Ciudad.
- 1984 – el Gobierno militar uruguayo rehabilita políticamente a casi la totalidad de los militantes de izquierda, excepto a Wilson Ferreira Aldunate y a Gonzalo Muñoz Sanz.
- 2000 – Zoe Turnes, balonmanista argentina.
- 2021 – en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la levantadora de pesas filipina Hidilyn Díaz se consagró campeona olímpica tras ganar la prueba de 55kg femenil levantando un total de 224kg (97kg en arranque y 127 en a dos tiempo). La hazaña fue histórica por haber sido la primera medalla dorada en más de 100 años de historia olímpica para Filipinas.
- 2021 – el skate-boarding debutó en Tokio 2020 como deporte olímpico y la primera medalla dorada en esta disciplina fue para la joven deportista japonesa Momiji Nishiya de tan solo 13 años, mientras que la de bronce se la llevó su compatriota Funa Nakayama de 16 años y por último la de plata fue para la brasilera Rayssa Leal de 13 años. Historia pura.
El 26 de julio de 1971, el famoso compositor y director de orquesta Leonard Bernstein dirigió un concierto en el Teatro de la Ópera de Viena, donde presentó su obra "Candide". Este evento fue notable no solo por la calidad musical, sino también porque marcó la primera vez que el famoso maestro estadounidense regresaba a Europa para ofrecer un espectáculo después de varios años.
En el mundo: 26 de julio de 2026
- 711 – en la batalla de Guadalete, tropas musulmanas que invadían la península ibérica derrotan a Rodrigo (rey de los visigodos en Hispania).
- 920 – cerca de Pamplona (España) los musulmanes derrotan en la batalla de Valdejunquera a la alianza cristiana navarro-leonesa.
- 1139 – Alfonso I de Portugal es aclamado rey de Portugal y proclama la independencia del Reino de León.
- 1309 – Enrique VII es reconocido como «rey de romanos» por el papa Clemente V.
- 1364 – Pedro IV de Aragón dicta orden de ejecución contra Bernardo II de Cabrera por traición.
- 1527 – en Venezuela, el oficial español Juan de Ampíes funda la ciudad de Coro, la más antigua de este país y sede del primer obispado de Sudamérica.
- 1529 – capitulación entre Carlos I de España y Francisco Pizarro por la que este es nombrado gobernador y capitán general de Nueva Castilla, actual territorio de Perú.
- 1533 – en Cajamarca, los españoles ejecutan al inca Atahualpa bajo los cargos de mandar torturar y asesinar a su hermano Huáscar, y conspiración para matar a miles de incas y españoles. Inicialmente condenado a la hoguera, para eludir la pena se hizo bautizar, cambiando la pena por la del garrote vil (estrangulamiento mediante collar de hierro).
- 1581 – las provincias rebeldes de los Países Bajos firman el Acta de abjuración, declarando formalmente su independencia.
- 1582 – En las Islas Azores, la flota española dirigida por Álvaro de Bazán, derrota a Francia, Inglaterra y Venecia en la batalla de la isla Terceira.
- 1702 – en Santa Vittoria, Felipe V de España y el duque de Vendôme vencen a los aliados.
- 1822 – en el puerto de Guayaquil (Ecuador) se entrevistan el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar, evento conocido como la Entrevista de Guayaquil.
- 1844 – en España el Gobierno conservador de Ramón María Narváez suspende las medidas desamortizadoras y la venta de los bienes eclesiásticos nacionalizados.
- 1847 – Liberia (África) se independiza de Estados Unidos (que la reconocerá recién en 1862).
- 1847 – en el atrio de la iglesia de Santa Ana, en Valladolid (México) el Gobierno hace ahorcar al líder independentista maya Manuel Ay. Esto desencadenará la Guerra de Independencia Maya, hasta 1901.
- 1857 – en La Felguera (Asturias, España) se constituye la Fábrica Duro y Compañía, actual Duro Felguera, que llegó a ser el centro siderúrgico más importante de España.
- 1858 – en Barcelona se celebra una novillada a cargo exclusivamente de mujeres toreras.
- 1881 – en Caracas (Venezuela), el diario La Opinión Nacional publica una carta dirigida por José Martí a Fausto Teodoro de Aldrey.
- 1882 – en Bayreuth (Alemania) se estrena la ópera Parsifal (de Richard Wagner).
- 1883 – las Cortes españolas, de mayoría liberal, aprueban una nueva ley de prensa.
- 1887 – en Varsovia (Polonia), Lázaro Zamenhof publica el libro Internacia lingvo en esperanto.
- 1890 – en Buenos Aires, la Unión Civil lleva a cabo la Revolución del Parque, antesala de la creación de la Unión Cívica Radical.
- 1904 – En España se inaugura el ferrocarril vasco-asturiano de vía estrecha.
- 1908 – el piloto alemán Köppen, al volante de un coche Protos, llega a París como vencedor de la carrera automovilística Alrededor del mundo, disputada durante cinco meses.
- 1909 – en Barcelona comienza la Semana Trágica.
- 1914 – Serbia y Bulgaria rompen relaciones.
- 1915 – en Chile, Juan Luis Sanfuentes resulta elegido presidente.
- 1921 – en la guerra de Marruecos, mueren los últimos defensores españoles de la posición de Sidi Dris.
- 1922 – Francia recibe de la Sociedad de Naciones un mandato sobre Siria y el Reino Unido otro sobre Palestina.
- 1923 – en Chile, el Gobierno impone varias multas a editores, impresores y libreros por infringir la ley que combate la publicación y venta de obras «inmorales».
- 1924 – Vuelta al mundo en aeroplano. El mayor Pedro Leandro Zanni, acompañado por el mecánico Felipe Beltrame, inicia el raid alrededor del mundo desde Ámsterdam, con un biplano Fokker C.IV motor Napier Lion 450 hp bautizado «Ciudad de Buenos Aires». Tras 17.165 kilómetros, y sortear múltiples percances, el 14 de mayo de 1925 abandonan la prueba en Tokio. El vuelo significa un esfuerzo extraordinario que prestigia a la aviación argentina y tiene gran repercusión internacional.
- 1924 – se aprueba un decreto por el que se concede la explotación del teléfono en toda España a la Compañía Telefónica Nacional.
- 1925 – en San Petersburgo (Unión Soviética) se inaugura el Estadio Petrovsky.
- 1927 – en Valencia, el torero Marcial Lalanda sufre una grave cogida.
- 1931 – el obispo de Barcelona, Manuel Irurita, hace pública una pastoral en la que afirma que la Iglesia católica no puede ir contra los derechos legítimos de los obreros.
- 1931 – el presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo dimite de su cargo en medio de una crisis política.
- 1932 – Elly Beinhorn llega a Berlín tras concluir su vuelo alrededor del mundo.
- 1933 – el Gobierno del Reich promulga una ley de esterilización con el fin de mejorar la raza alemana.
- 1933 – en Cuba, el presidente Gerardo Machado otorga una amnistía y restablece las garantías constitucionales.
- 1936 – las Potencias del Eje deciden intervenir en la guerra civil española en apoyo de Franco.
- 1937 – concluye la batalla de Brunete, con el triunfo de las fuerzas franquistas, durante la guerra civil española.
- 1939 – Washington denuncia el tratado de comercio con Japón.
- 1941 – el general Douglas MacArthur es enviado a Filipinas como comandante de las fuerzas estadounidenses en el Extremo Oriente.
- 1942 – la aviación británica bombardea Hamburgo y Duisburgo con 175.000 bombas incendiarias.
- 1942 – es hundido el barco mexicano Oaxaca por el submarino alemán U-171 frente a las costas de Corpus Christi.
- 1945 – en Nueva York se celebra la reunión constituyente de las Naciones Unidas.
- 1945 – tras la victoria del Partido Laborista (Reino Unido) en las elecciones celebradas en el Reino Unido, Winston Churchill presenta su renuncia y es sustituido por Clement Attlee.
- 1946 – en Núremberg (Alemania), el fiscal principal estadounidense, Jackson, exige la condena de todos los acusados nazis en el Juicios de Núremberg, como responsables de la muerte de 12 millones de personas.
- 1947 – en España, el dictador Francisco Franco sanciona la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.
- 1950 – cerca de la aldea de Nogun-Ri, a 160 km al sureste de Seúl (Corea del Sur), sucede el primer día de la Masacre de No Gun Ri: soldados estadounidenses asesinan a lo largo de tres días a unos 300 refugiados surcoreanos, en su mayoría mujeres y niños.
- 1952 – en Egipto, el rey Faruq I, es obligado a abdicar a favor de su hijo Fuad II, quien tuvo que ser asistido por un consejo de regencia.
- 1952 – en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama (esposa del presidente) Eva Perón fallece de cáncer a los 33 años.
- 1953 – en Santiago de Cuba un grupo de jóvenes cubanos, bajo el mando del revolucionario Fidel Castro, asaltan el cuartel Moncada. El intento de insurrección armada fracasa.
- 1956 – en Egipto, el Gobierno nacionaliza el Canal de Suez.
- 1958 – Estados Unidos lanza al espacio el satélite Explorer VI.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Olive, de 202 kilotones. Es la bomba n.º 151 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en el mismo atolón Enewetak, Estados Unidos detona su bomba Pine, de 2000 kilotones. En comparación, la bomba atómica de Hiroshima equivalía a 13 kilotones.
- 1960 – el vicepresidente Richard Nixon es designado candidato republicano a la presidencia.
- 1960 – En el Crucero de la Cuchilla, a 10 km al oeste de la ciudad de Alquízar (provincia de La Habana) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense―, un grupo de «bandidos» cubanos asesinan al miliciano Eulalio Piloto Fumero cuando se encontraba de guardia.
- 1961 – en Cuba, el Gobierno anuncia la unificación de todas las organizaciones políticas en el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba.
- 1961 – en la finca La Permuta, cerca del barrio Táyaba de la ciudad de Sancti Spíritus (Cuba), un grupo de «bandidos» cubanos liderados por Ramón del Sol y por El Buitre (Vicente Hernández) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al campesino Celestino Rivero Darí y hieren al brigadista alfabetizador Ramón García Guerra (de 15 años).
- 1961 – en la ciudad de Sancti Spíritus (Cuba), un grupo de «bandidos» cubanos ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al campesino Alfredo Pérez.
- 1963 – entra en órbita el satélite de telecomunicaciones síncrono estadounidense, Syncom 2.
- 1965 – Maldivas se independiza del Reino Unido
- 1967 – Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Haití, a causa de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura de François Duvalier.
- 1968 – en México, el Gobierno envía a la policía y al ejército contra una manifestación de 50.000 estudiantes desarmados, Movimiento de 1968 en México, hecho que terminaría en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas (Plaza de Tlatelolco) el 2 de octubre de 1968.
- 1971 – despega el Apolo 15. Séptima misión tripulada hacia la Luna y cuarta en alunizar.
- 1974 – el boxeador español Perico Fernández se proclama nuevo campeón de Europa de los pesos superligeros.
- 1975 – en Portugal, el Movimiento de las Fuerzas Armadas se reparte el poder en un triunvirato formado por el general Costa Gomes («presidente de la República»), el general Vasco Gonçalves («primer ministro») y el general Otelo Saraiva de Carvalho.
- 1975 – los presidentes de Bolivia, Hugo Banzer, y de Uruguay, Juan María Bordaberry, firman el acta de entendimiento bilateral.
- 1977 – la Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.
- 1977 – Adolfo Suárez se asegura la posibilidad de gobernar por decreto ley, al derrotar en el Congreso las propuestas del PSOE y el PCE.
- 1978 – en Madrid (España), la policía arresta a doce miembros del GRAPO.
- 1978 – en La Habana (Cuba) se inaugura la emisora Radio Ciudad.
- 1979 – en Ecuador se crea el parque nacional Sangay (patrimonio natural de la humanidad).
- 1982 – el Senado español aprueba la ley del Amejoramiento Foral Navarro.
- 1984 – el Gobierno militar uruguayo rehabilita políticamente a casi la totalidad de los militantes de izquierda, excepto a Wilson Ferreira Aldunate y a Gonzalo Muñoz Sanz.
- 1984 – doce hombres de negocios europeos consiguen en 48 horas reunir la fianza para pagar la libertad provisional de José María Ruiz-Mateos.
- 1984 – se crea la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga), con el fin de obtener una mejor organización de la Primera y Segunda División de España.
- 1987 – el sur de Europa es afectado por una intensa ola de calor sahariano, que causa la muerte a más de mil personas.
- 1987 – en Francia, el ciclista español Pedro Delgado concluye en segunda posición el Tour de Francia, a tan solo 40 segundos del irlandés Stephen Roche.
- 1989 – en Almería (España) se funda la Unión Deportiva Almería.
- 1990 – en la República Federal de Alemania comienza la Operación Dragón, que pone fin a veinte años de presencia de armas químicas estadounidenses.
- 1992 – en Francia, el ciclista Miguel Induráin gana el Tour de Francia por segunda vez consecutiva.
- 1993 – en Italia, la Democracia Cristiana se reconvierte en el nuevo Partido Popular.
- 1994 – en Rusia, el presidente Borís Yeltsin acuerda la retirada de las tropas rusas de Estonia.
- 1996 – en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el atleta ecuatoriano Jefferson Pérez triunfa en la competencia de Marcha atlética de 20 km logrando la primera medalla de oro para Ecuador.
- 1998 – en Londres, los dos grandes gigantes de las telecomunicaciones, AT&T y British Telecom, sellan un acuerdo de fusión.
- 1998 – en Camboya, un ataque de la guerrilla de los Jemeres Rojos empaña las primeras elecciones libres en 30 años.
- 1999 – en España, el juez Baltasar Garzón, en colaboración con la Unidad Central de Policía Judicial, desarticula una red internacional de engorde rápido de ganado con productos prohibidos y gravemente perjudiciales para la salud.
- 1999 – el escritor mexicano Sergio Pitol gana el Premio de Literatura Iberoamericana y del Caribe Juan Rulfo.
- 2000 – en Vizcaya (País Vasco) la banda terrorista ETA coloca una bomba lapa con dos kilos de dinamita en el coche del único diputado del PP en Abadiano, Agustín Ramos Vallejo. La intervención de su guardaespaldas, que revisó los bajos del coche y detectó el artefacto, evitó el atentado.
- 2000 – en Colombia se constituye el movimiento político MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta).
- 2001 – en el aeropuerto internacional de Málaga (España), la Policía Nacional logra desactivar un coche bomba colocado por la banda terrorista ETA.
- 2002 – en Bolivia, el vencedor de las elecciones presidenciales, Gonzalo Sánchez de Lozada suscribe un pacto de Gobierno con el MIR del expresidente Jaime Paz Zamora que le asegura la designación en el Parlamento como nuevo presidente de la República.
- 2003 – el alpinista español Juan Oiarzabal corona el Hidden Peak e iguala el récord de Reinhold Messner, único hasta entonces en subir dieciocho veces un ochomil.
- 2004 – el escritor español Juan Goytisolo obtiene el Premio Juan Rulfo.
- 2005 – en Estados Unidos, la NASA lanza el Discovery, el primer transbordador espacial que viaja al espacio tras el siniestro del Columbia en febrero de 2003.
- 2005 – en las proximidades de la frontera de Francia con Bélgica, la policía francesa detiene a dos hombres presuntamente relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
- 2012 – en México la Agencia Federal de Investigación desaparece dando paso a la Policía Federal Ministerial.
- 2016 – en Japón sucede la masacre de Sagamihara, donde mueren 19 personas apuñaladas.
- 2017 – en Japón se termina de publicar el manga de Fairy Tail con un total de 63 tomos recopilatorios, convirtiendo así a Fairy Tail unos de los grandes Shōnen de universo del Anime/Manga.
- 2017 – Finaliza la exitosa serie animada de Nickelodeon Los Padrinos Mágicos, tras 10 temporadas y 16 años de emisión.
- 2017 – en España, el 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto, sufre un accidente de quad. El 3 de agosto, murió a causa de las lesiones.
- 2021 – el skate-boarding debutó en Tokio 2020 como deporte olímpico y la primera medalla dorada en esta disciplina fue para la joven deportista japonesa Momiji Nishiya de tan solo 13 años, mientras que la de bronce se la llevó su compatriota Funa Nakayama de 16 años y por último la de plata fue para la brasilera Rayssa Leal de 13 años. Historia pura.
- 2021 – en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la levantadora de pesas filipina Hidilyn Díaz se consagró campeona olímpica tras ganar la prueba de 55kg femenil levantando un total de 224kg (97kg en arranque y 127 en a dos tiempo). La hazaña fue histórica por haber sido la primera medalla dorada en más de 100 años de historia olímpica para Filipinas.
- 2023 – Horas después de ser retenido por la guardia presidencial, el Presidente de Níger, Mohamed Bazoum, es derrocado y una junta militar queda al frente del país.