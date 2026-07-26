Efemérides del 26 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 26 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 26 de julio de 2026

1822 – en el puerto de Guayaquil (Ecuador) se entrevistan el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar, evento conocido como la Entrevista de Guayaquil.

– en el puerto de Guayaquil (Ecuador) se entrevistan el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar, evento conocido como la Entrevista de Guayaquil. 1890 – en Buenos Aires, la Unión Civil lleva a cabo la Revolución del Parque, antesala de la creación de la Unión Cívica Radical.

– en Buenos Aires, la Unión Civil lleva a cabo la Revolución del Parque, antesala de la creación de la Unión Cívica Radical. 1924 – Vuelta al mundo en aeroplano. El mayor Pedro Leandro Zanni, acompañado por el mecánico Felipe Beltrame, inicia el raid alrededor del mundo desde Ámsterdam, con un biplano Fokker C.IV motor Napier Lion 450 hp bautizado «Ciudad de Buenos Aires». Tras 17.165 kilómetros, y sortear múltiples percances, el 14 de mayo de 1925 abandonan la prueba en Tokio. El vuelo significa un esfuerzo extraordinario que prestigia a la aviación argentina y tiene gran repercusión internacional.

– Vuelta al mundo en aeroplano. El mayor Pedro Leandro Zanni, acompañado por el mecánico Felipe Beltrame, inicia el raid alrededor del mundo desde Ámsterdam, con un biplano Fokker C.IV motor Napier Lion 450 hp bautizado «Ciudad de Buenos Aires». Tras 17.165 kilómetros, y sortear múltiples percances, el 14 de mayo de 1925 abandonan la prueba en Tokio. El vuelo significa un esfuerzo extraordinario que prestigia a la aviación argentina y tiene gran repercusión internacional. 1952 – en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama (esposa del presidente) Eva Perón fallece de cáncer a los 33 años.

– en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama (esposa del presidente) Eva Perón fallece de cáncer a los 33 años. 1975 – los presidentes de Bolivia, Hugo Banzer, y de Uruguay, Juan María Bordaberry, firman el acta de entendimiento bilateral.

– los presidentes de Bolivia, Hugo Banzer, y de Uruguay, Juan María Bordaberry, firman el acta de entendimiento bilateral. 1978 – en La Habana (Cuba) se inaugura la emisora Radio Ciudad.

– en La Habana (Cuba) se inaugura la emisora Radio Ciudad. 1984 – el Gobierno militar uruguayo rehabilita políticamente a casi la totalidad de los militantes de izquierda, excepto a Wilson Ferreira Aldunate y a Gonzalo Muñoz Sanz.

– el Gobierno militar uruguayo rehabilita políticamente a casi la totalidad de los militantes de izquierda, excepto a Wilson Ferreira Aldunate y a Gonzalo Muñoz Sanz. 2000 – Zoe Turnes, balonmanista argentina.

– Zoe Turnes, balonmanista argentina. 2021 – en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la levantadora de pesas filipina Hidilyn Díaz se consagró campeona olímpica tras ganar la prueba de 55kg femenil levantando un total de 224kg (97kg en arranque y 127 en a dos tiempo). La hazaña fue histórica por haber sido la primera medalla dorada en más de 100 años de historia olímpica para Filipinas.

– en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la levantadora de pesas filipina Hidilyn Díaz se consagró campeona olímpica tras ganar la prueba de 55kg femenil levantando un total de 224kg (97kg en arranque y 127 en a dos tiempo). La hazaña fue histórica por haber sido la primera medalla dorada en más de 100 años de historia olímpica para Filipinas. 2021 – el skate-boarding debutó en Tokio 2020 como deporte olímpico y la primera medalla dorada en esta disciplina fue para la joven deportista japonesa Momiji Nishiya de tan solo 13 años, mientras que la de bronce se la llevó su compatriota Funa Nakayama de 16 años y por último la de plata fue para la brasilera Rayssa Leal de 13 años. Historia pura.

💡 ¿Sabías que...? El 26 de julio de 1971, el famoso compositor y director de orquesta Leonard Bernstein dirigió un concierto en el Teatro de la Ópera de Viena, donde presentó su obra "Candide". Este evento fue notable no solo por la calidad musical, sino también porque marcó la primera vez que el famoso maestro estadounidense regresaba a Europa para ofrecer un espectáculo después de varios años.

En el mundo: 26 de julio de 2026