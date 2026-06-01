Lunes, 1 de Junio 2026
Turismo

Más de 50 mil personas disfrutaron del Paseo de Los Sauces en La Rioja este domingo

El Paseo de Los Sauces celebró su visitante número 50 mil, destacando el interés creciente por este espacio que ofrece actividades recreativas y gastronómicas. Una señal del éxito en la promoción del turismo local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Paseo de Los Sauces celebró este domingo el hito de recibir a su visitante número 50 mil, lo que resalta el creciente interés tanto de vecinos como de turistas en este espacio recreativo. Para conmemorar la ocasión, se organizó una sorpresa especial para la familia que alcanzó esta cifra, destacando su elección por disfrutar de la naturaleza y el aire libre en un entorno familiar.

Este paseo, ubicado en un entorno privilegiado, se ha convertido en un punto de encuentro clave, ofreciendo diversas actividades como paseos en kayak, recorridos en bicicleta, cabalgatas y trekking. Además, su oferta gastronómica, que incluye populares malteadas, atrae a muchos visitantes.

Con una propuesta que integra deporte, recreación y servicios, el Paseo de Los Sauces se posiciona como uno de los principales espacios de esparcimiento en La Rioja. Este aumento en la afluencia de visitantes refleja el éxito de las políticas locales que fomentan el turismo y valorizan los espacios públicos, creando experiencias memorables para quienes lo visitan.

Etiquetas: la rioja paseo de los sauces turismo recreación actividades al aire libre naturaleza
TL;DR

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