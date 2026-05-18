Lunes, 18 de Mayo 2026
Olta, Sanagasta y Banda Florida buscan ser reconocidas en la red de turismo sostenible de la ONU
Turismo

Olta, Sanagasta y Banda Florida buscan ser reconocidas en la red de turismo sostenible de la ONU

Olta, Sanagasta y Banda Florida han sido postulados para la red mundial de turismo sostenible de la ONU, lo que podría impulsar su desarrollo económico y visibilidad internacional. Esta iniciativa también representa un reto para conservar su patrimonio cultural y natural.

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La postulación de Olta, Sanagasta y Banda Florida a la red mundial de turismo sostenible de la ONU fue anunciada por el gobernador Ricardo Quintela. Esta inclusión podría mejorar la visibilidad internacional de estas localidades y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico local.

Quintela destacó en sus redes sociales que esta noticia es motivo de orgullo y reafirma el camino elegido para la provincia, resaltando la importancia del turismo como motor de trabajo y defensa de las economías regionales. Según el gobernador, el turismo no se limita a la atracción de visitantes, sino que también implica una conexión con la cultura y la historia de las comunidades.

La sostenibilidad en el turismo ha cobrado importancia en los últimos años, y este enfoque busca alinear a la provincia con estándares globales. Las comunidades deberán colaborar con el Gobierno provincial para implementar prácticas que aseguren la conservación de su patrimonio cultural y natural, promoviendo al mismo tiempo un crecimiento económico responsable.

Este anuncio se produce en un momento de reactivación turística tras las restricciones por la pandemia, y se espera que el desarrollo del turismo sostenible potencie significativamente las economías locales, permitiendo a los pueblos acceder a recursos y conocimientos para mejorar su infraestructura turística.

Etiquetas: la rioja olta sanagasta turismo sostenible gobierno provincial economía local
TL;DR

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