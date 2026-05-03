Domingo, 3 de Mayo 2026
Boca se queda con el liderazgo tras una ajustada victoria sobre Central Córdoba
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Boca se queda con el liderazgo tras una ajustada victoria sobre Central Córdoba

Boca Juniors venció 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y se posiciona como líder de la Zona A con 30 puntos. La próxima semana, enfrentarán a Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores, un desafío clave para sus aspiraciones internacionales.

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Boca Juniors se impuso 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con esta victoria, el equipo dirigido por Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos, posicionándose momentáneamente como líder de su zona, aunque deberá esperar los resultados de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Único Madre de Ciudades. Boca abrió el marcador con un gol de Alan Velasco a los 43 minutos, seguido por otro de Milton Giménez en el minuto 45. Aunque Michael Santos descontó para Central Córdoba en el segundo tiempo, no fue suficiente para alterar el resultado.

Este triunfo es clave para Boca, que enfrentará a Barcelona de Guayaquil el martes en el estadio Banco Pichincha por la Copa Libertadores. En contraste, Central Córdoba termina el primer semestre en la antepenúltima posición de su zona, con 16 puntos, lo que refleja las dificultades del equipo que deberá replantear sus estrategias para la segunda parte de la temporada.

Etiquetas: boca juniors central córdoba liga profesional copa libertadores fútbol deportes
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