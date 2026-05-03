La 30º edición de la Transvelasco en Chilecito promete un espectáculo para los amantes del automovilismo

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La Transvelasco, una de las competencias más esperadas del enduro argentino, celebrará su 30º edición con una gran convocatoria de pilotos de todo el país. Este evento tendrá lugar en Chilecito, con el cerro Velasco como escenario principal, y se espera que ofrezca un espectáculo emocionante tanto para competidores como para espectadores.

La carrera iniciará a las 8 horas en el pequeño poblado de Pituil, ubicado a 70 kilómetros al norte de Chilecito. Los participantes enfrentará dos etapas: la primera, rápida y dinámica, transcurrirá por sendas y cauces de río, mientras que la segunda será más técnica, llevando a los competidores hasta Nonogasta.

Las categorías en disputa incluirán Sénior, Juniors, Damas, Máster y Quad, entre otras, permitiendo a los pilotos competir de forma individual o en equipos. Este evento no solo resalta la valentía y destreza de los participantes, sino que también promueve el turismo regional y celebra la cultura del motociclismo, convirtiéndose en un símbolo del enduro en la región.