Domingo, 3 de Mayo 2026
La 30º edición de la Transvelasco en Chilecito promete un espectáculo para los amantes del automovilismo
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La 30º edición de la Transvelasco en Chilecito promete un espectáculo para los amantes del automovilismo

La 30ª edición de la Transvelasco se llevará a cabo en Chilecito, con una gran participación de pilotos de todo el país. Comenzará a las 8 horas en Pituil, prometiendo adrenalina y espectáculo. Las dos etapas de la competencia, una rápida y otra técnica, atraerán a numerosos competidores, convirtiendo el evento en un punto de encuentro para amantes del enduro y el motociclismo.

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La Transvelasco, una de las competencias más esperadas del enduro argentino, celebrará su 30º edición con una gran convocatoria de pilotos de todo el país. Este evento tendrá lugar en Chilecito, con el cerro Velasco como escenario principal, y se espera que ofrezca un espectáculo emocionante tanto para competidores como para espectadores.

La carrera iniciará a las 8 horas en el pequeño poblado de Pituil, ubicado a 70 kilómetros al norte de Chilecito. Los participantes enfrentará dos etapas: la primera, rápida y dinámica, transcurrirá por sendas y cauces de río, mientras que la segunda será más técnica, llevando a los competidores hasta Nonogasta.

Las categorías en disputa incluirán Sénior, Juniors, Damas, Máster y Quad, entre otras, permitiendo a los pilotos competir de forma individual o en equipos. Este evento no solo resalta la valentía y destreza de los participantes, sino que también promueve el turismo regional y celebra la cultura del motociclismo, convirtiéndose en un símbolo del enduro en la región.

Etiquetas: chilecito transvelasco enduro motociclismo deportes turismo regional
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