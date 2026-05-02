Chilecito se prepara para el inicio del Campeonato 2026: gran expectativa entre los aficionados

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Este fin de semana, se da inicio al Campeonato Chileciteño 2026, un evento de running que busca fomentar la actividad física y el deporte en el departamento Chilecito. Se espera una amplia participación de competidores, no solo locales, sino también de provincias vecinas que se sumarán a esta iniciativa.

La primera fecha, que se llevará a cabo en el recorrido denominado “Chasqui del Paimán”, promete atraer a numerosas familias que acompañarán a los atletas, creando un ambiente festivo. Los organizadores han detallado la logística del evento, que incluirá un total de nueve fechas puntuables en diferentes puntos del departamento. Esto permitirá a los corredores familiarizarse con diversas rutas y condiciones de carrera.

El campeonato no solo busca mejorar las marcas personales de los participantes, sino también consolidar un espacio de encuentro para la comunidad. Además, se están planificando actividades paralelas para involucrar a toda la familia, lo cual es fundamental para el desarrollo del deporte y el fortalecimiento del tejido social en la región.

La expectativa es alta, y se anticipa una convocatoria significativa para este primer capítulo del campeonato, resaltando el creciente interés por el running en Argentina.