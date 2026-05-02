Domingo, 3 de Mayo 2026
Unión busca su lugar en los playoffs tras un empate clave ante Talleres
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Unión busca su lugar en los playoffs tras un empate clave ante Talleres

Unión empató 1-1 con Talleres en un final agónico, pero necesita depender de otros resultados para clasificar a los playoffs. La tensión aumenta en la lucha por un lugar entre los ocho.

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Unión logró un empate agónico ante Talleres en el estadio 15 de Abril, un resultado que deja al equipo en una situación complicada en su búsqueda por los playoffs de la Liga Profesional. El gol de Cristian Tarragona, marcado en el tiempo de descuento, permitió al Tate igualar 1-1, pero no es suficiente para asegurar su clasificación.

A pesar de generar numerosas oportunidades, Unión no logró concretar, encontrándose con la destacada actuación del arquero Guido Herrera. Talleres tomó la delantera en el primer tiempo y mantuvo la ventaja durante gran parte del complemento, hasta que Tarragona rompió la resistencia rival.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón ahora necesita esperar los resultados de Defensa y Justicia e Instituto, lo que complica aún más su situación. La lucha por un lugar en los playoffs se intensifica y cada punto es vital en esta etapa decisiva del torneo.

La próxima jornada será crucial para Unión, ya que los hinchas esperan que el equipo pueda superar estos desafíos en el cierre de la temporada, mientras la incertidumbre sobre otros resultados añade tensión a la clasificación.

Etiquetas: argentina liga profesional unión empate fútbol playoffs
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