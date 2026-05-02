Domingo, 3 de Mayo 2026
CRAR se afianza en el torneo con una victoria aplastante sobre Chelcos
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CRAR se afianza en el torneo con una victoria aplastante sobre Chelcos

CRAR logró una contundente victoria sobre Chelcos por 40 a 12, consolidándose en la lucha por los primeros cuatro lugares del Torneo 2026 de la Unión Andina. Chelcos sigue sin ganar en la competición.

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En un emocionante partido, el equipo de CRAR obtuvo una destacada victoria frente a Chelcos, con un marcador de 40 a 12, en la cuarta fecha del Torneo 2026 de la Unión Andina. Este resultado representa para CRAR su segundo triunfo consecutivo, consolidándolo en la lucha por las posiciones superiores de la tabla. En contraste, Chelcos sigue sin lograr una victoria en sus tres partidos disputados, ocupando el último lugar en la clasificación.

El primer tiempo fue equilibrado, con Chelcos abriendo el marcador gracias a un try de Benjamín Reynoso. Sin embargo, CRAR respondió rápidamente con un try de Agustín Carcelero. Aunque Chelcos tuvo más posesión, CRAR mostró mayor eficacia en sus oportunidades, cerrando la etapa inicial con una ventaja de 12-5 tras un try de Agustín Nieto.

Durante el segundo tiempo, CRAR mantuvo el control del juego, aprovechando los errores de su rival. Un try de Mauro Durán y tres tries más de Mateo Vera, Agustín Nieto y Guillermo Montivero sellaron su dominio, todos convertidos por Carcelero, quien también aseguró un punto bonus para su equipo.

En otras categorías, Nevado de Chilecito venció a Chelcos en Intermedia por 19 a 12, mientras que en la categoría Mayores Femenino, Chelcos obtuvo una victoria ante las chiliteñas por 27 a 5. Además, en Chamical, el equipo Social logró su primera victoria del año al derrotar a Matacos por 43 a 19.

Etiquetas: crar chelcos torneo andina rugby chamical chilecito
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