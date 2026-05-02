Luto en el deporte: la conmovedora despedida a Alex Zanardi, símbolo de resiliencia

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El mundo del deporte se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alex Zanardi a los 59 años. Su familia anunció la triste noticia, que ha conmovido a miles de aficionados y colegas de diversas disciplinas deportivas.

Zanardi, quien compitió en la Fórmula 1 y fue un ejemplo de superación, perdió sus dos piernas en un accidente en 2001, pero no se rindió. Se reinventó en el ámbito de los deportes paralímpicos, logrando múltiples medallas de oro. Su carrera comenzó en el karting y continuó en la Fórmula 1 en los años 90, destacándose en equipos como Jordan y Lotus.

Su mayor éxito fue en la categoría CART, donde fue campeón en 1997 y 1998. A pesar de su grave accidente en 2001, que le costó las extremidades inferiores, logró una impresionante recuperación y continuó compitiendo en el WTCC y en las 24 horas de Daytona. En los Juegos Paralímpicos, conquistó medallas de oro en Londres 2012 y Río 2016.

En 2020, sufrió un nuevo accidente que le dejó heridas graves, pero su espíritu luchador nunca se extinguió. La familia de Zanardi compartió su dolor por su repentino fallecimiento, recordando su legado de resiliencia y superación.