River Plate se enfrenta a Atlético Tucumán en un partido clave por la zona B

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo, River Plate se enfrentará a Huracán en un partido clave de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, programado para las 18:30 en el Estadio Monumental, contará con cobertura en vivo a través de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, asistido por Felipe Viola en el VAR.

River llega a esta fase con la clasificación a los playoffs garantizada y busca asegurar la segunda posición en la Zona B, actualmente con 29 puntos tras un reciente triunfo de 3-1 ante Aldosivi. El entrenador Eduardo Coudet planea alinear un equipo con mayoría de suplentes, considerando el desgaste físico de sus titulares tras un partido por la Copa Sudamericana frente a Bragantino en Brasil.

Por otro lado, Atlético Tucumán ha tenido un desempeño débil en la primera fase, acumulando solo 11 puntos y posicionándose en el decimotercer lugar de la Zona B. Su último partido terminó en empate 1-1 contra Banfield. Este encuentro representa una oportunidad para que Tucumán cierre la fase con una victoria y mejore su campaña.