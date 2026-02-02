Adiós a Cuatro Vientos: un ícono del deporte en La Rioja cierra sus puertas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La ciudad de La Rioja siente la pérdida de Cuatro Vientos, un comercio emblemático especializado en ropa deportiva que cerró después de varias décadas de funcionamiento. Este cierre no solo afectó a los empleados, quienes recibieron indemnización conforme a la ley, sino que también dejó a muchos clientes sin una opción de compra que habían valorado durante años.

La decisión de cerrar se debió a la venta de la propiedad por parte de los dueños, lo que genera inquietud en la comunidad sobre el futuro del comercio local. A medida que más pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades, los comerciantes han expresado su preocupación por la falta de alternativas en el ámbito deportivo, donde Cuatro Vientos había sido un punto de encuentro para amantes del deporte y un símbolo de la cultura deportiva de la región.

La situación actual del comercio en La Rioja plantea la necesidad de adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y a la competencia creciente, especialmente con el avance del comercio electrónico. La comunidad espera que el Gobierno provincial y los actores económicos implementen estrategias que fomenten el crecimiento de nuevos emprendimientos que puedan ocupar el espacio dejado por Cuatro Vientos.