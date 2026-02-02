Martes, 3 de Febrero 2026
Benjamín Escudero extiende su racha triunfal con victoria en Buenos Aires
Deportes

Benjamín Escudero extiende su racha triunfal con victoria en Buenos Aires

Benjamín “Benja” Escudero se impuso por fallo unánime ante Walter Ramírez en Buenos Aires, manteniendo su invicto y elevando su récord a 4-0-0. Su dominio fue evidente en todas las rondas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El boxeador Benjamín “Benja” Escudero comenzó el 2026 con una victoria clara por puntos en fallo unánime frente al bonaerense Walter Ramírez. Este combate, que tuvo lugar en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo en la Ciudad de Buenos Aires, fue parte de un festival organizado por Sampson Boxing y Tello Box, con transmisión de TyC Sports.

Escudero, quien compitió en la categoría mediopesados, mantuvo su invicto al dominar a Ramírez durante los cuatro rounds. Las tarjetas de los jueces reflejaron su control total, marcando 40-36 en cada una. Desde el inicio, Escudero mostró su habilidad, manejando el centro del ring y aumentando su ofensiva en los rounds posteriores, lo que le permitió castigar a su rival efectivamente.

Con esta victoria, Escudero eleva su récord profesional a 4-0-0. En otras peleas destacadas de la velada, Junior Narváes se coronó campeón Fedelatin AMB Gallo y Juan Cruz Uncos logró el título Fedelatin supergallo AMB al vencer al campeón argentino Alan Cantero.

Etiquetas: la rioja boxeo benjamín escudero victoria deportes campeonato
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1406 articles →

Artículos relacionados

Adiós a Cuatro Vientos: un ícono del deporte en La Rioja cierra sus puertas

Brasil se consagra campeón de la Copa América de Fútsal tras vencer a Argentina

Gallardo destaca su conexión con Rosario tras un partido emocionante
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar