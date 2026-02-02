Benjamín Escudero extiende su racha triunfal con victoria en Buenos Aires

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El boxeador Benjamín “Benja” Escudero comenzó el 2026 con una victoria clara por puntos en fallo unánime frente al bonaerense Walter Ramírez. Este combate, que tuvo lugar en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo en la Ciudad de Buenos Aires, fue parte de un festival organizado por Sampson Boxing y Tello Box, con transmisión de TyC Sports.

Escudero, quien compitió en la categoría mediopesados, mantuvo su invicto al dominar a Ramírez durante los cuatro rounds. Las tarjetas de los jueces reflejaron su control total, marcando 40-36 en cada una. Desde el inicio, Escudero mostró su habilidad, manejando el centro del ring y aumentando su ofensiva en los rounds posteriores, lo que le permitió castigar a su rival efectivamente.

Con esta victoria, Escudero eleva su récord profesional a 4-0-0. En otras peleas destacadas de la velada, Junior Narváes se coronó campeón Fedelatin AMB Gallo y Juan Cruz Uncos logró el título Fedelatin supergallo AMB al vencer al campeón argentino Alan Cantero.