Sábado, 17 de Enero 2026
Fátima Florez genera controversia en la mesa de Mirtha Legrand por su ausencia inesperada
Espectáculos

Mirtha Legrand grabará su segunda mesa del año en Mar del Plata este sábado 17 de enero a las 21:30, con invitados como Ana María Picchio y Fátima Florez. ¿Qué sorpresas traerá la diva?

El próximo 17 de enero a las 21:30 horas, Mirtha Legrand grabará la segunda mesa del año en Mar del Plata, donde recibirá a destacados invitados. La artista Ana María Picchio, quien actúa en El Secreto, y la humorista Fátima Florez, que actualmente presenta Fátima Universal, serán parte de la mesa. También asistirán Marcelo Polino, Damián De Santo y Julieta Ortega, quien protagoniza SEX.

Sin embargo, la grabación estuvo marcada por un escándalo relacionado con la puntualidad de Florez, quien llegó tarde a la cita. Según reportes, la mesa estaba preparada y los demás invitados esperaban su llegada, lo que generó un ambiente tenso. Luego, se informó que Florez llegó justo a tiempo y compartió con Legrand que Javier Milei la visitará en el teatro el 27 de enero.

