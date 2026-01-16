Fátima Florez genera controversia en la mesa de Mirtha Legrand por su ausencia inesperada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El próximo 17 de enero a las 21:30 horas, Mirtha Legrand grabará la segunda mesa del año en Mar del Plata, donde recibirá a destacados invitados. La artista Ana María Picchio, quien actúa en El Secreto, y la humorista Fátima Florez, que actualmente presenta Fátima Universal, serán parte de la mesa. También asistirán Marcelo Polino, Damián De Santo y Julieta Ortega, quien protagoniza SEX.

Sin embargo, la grabación estuvo marcada por un escándalo relacionado con la puntualidad de Florez, quien llegó tarde a la cita. Según reportes, la mesa estaba preparada y los demás invitados esperaban su llegada, lo que generó un ambiente tenso. Luego, se informó que Florez llegó justo a tiempo y compartió con Legrand que Javier Milei la visitará en el teatro el 27 de enero.