El fallecimiento de Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura durante el gobierno de Fernando de la Rúa, ha conmovido al ámbito cultural argentino. A los 61 años, Lopérfido perdió la batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que había afectado su salud en los últimos tiempos. Su legado en la promoción de las artes y la cultura será recordado por muchos.

Durante su gestión como secretario de Cultura entre 1999 y 2001, Lopérfido impulsó iniciativas para fortalecer la identidad cultural de Argentina y fomentar la participación ciudadana en proyectos culturales. Su estilo de gestión generó tanto elogios como controversias, reflejando la diversidad de opiniones en el sector cultural.

La noticia de su deceso ha provocado reacciones en redes sociales, donde artistas y colegas han compartido recuerdos y tributos a su labor. Su impacto en la cultura ha sido notable, y su enfoque integrador destacó la importancia de un acceso equitativo a las manifestaciones culturales, especialmente en áreas desatendidas.

El reconocimiento a su trabajo trasciende fronteras, con menciones en medios internacionales que subrayan su contribución al desarrollo cultural en el país. El legado de Lopérfido seguirá siendo objeto de análisis y reflexión en el futuro.