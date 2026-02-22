Ricardo Montaner inicia su gira "Último Regreso" y promete sorpresas para el público argentino

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El cantautor Ricardo Montaner inició su gira internacional “Último Regreso World Tour 2026” en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde hizo vibrar a sus fanáticos con un emotivo reencuentro, tras varios años alejado de los escenarios. Con producción de Fenix Entertainment, el show abrió sus puertas a las 19, mientras que a las 20 el espectáculo comenzó con la participación de Alejo Álvarez, de nombre artístico “Zhae”, encargado de encender el clima en el estadio. El artista fue participante de La Voz 2022 y compitió en el Team Montaner.

A las 21, en medio de una ovación cerrada y con el recinto completamente colmado, Montaner hizo su esperada aparición para dar inicio formal a una noche cargada de emoción y clásicos. El concierto marcó, no sólo el regreso del cantautor a los escenarios, sino también el comienzo oficial de una gira que ya agotó las localidades para las funciones de este sábado y domingo en el Movistar Arena, por lo que añadió una tercera fecha el 27 de febrero ante la alta demanda del público.

El "Último Regreso World Tour 2026” representa una renovación de votos entre el artista y sus seguidores, con más de cuatro décadas de historia musical convertidas en espectáculo. “Un día me detuve, pero ya no puedo más”, había anticipado el propio intérprete al anunciar su vuelta. En paralelo con la gira, el artista lanzó el single “El Último Regreso”, una canción inédita que le da nombre al recorrido internacional y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El tema, escrito por Montaner junto a Jorge Luis Chacín y producido por el italiano Max Longi, cuenta con dos versiones: una balada pop fiel a su estilo y otra en formato mariachi pop.

A lo largo de la noche, el artista recorrió los grandes éxitos que lo consolidaron como una de las voces más influyentes de la música en español, en un espectáculo que combinó momentos íntimos con pasajes de alto impacto escénico. La velada comenzó con la emotiva balada “Yo que te amé”, que abrió la noche con un clima íntimo, seguida de clásicos como “Será”, “A dónde va el amor” y “Castillo azul”. El cantante continuó con una seguidilla de temas románticos que incluyeron “El poder de tu amor”, “La cima del cielo” y “El último regreso”, manteniendo al público conectado desde el primer bloque.

En una muestra de respeto a su trayectoria, Montaner sumó a la lista “Ay amor” y “Volver”, antes de presentar un primer medley de baladas donde interpretó fragmentos de varios de sus grandes éxitos: “Sólo con un beso”, “La mujer de mi vida”, “Ojos negros”, “Yo sin ti”, “Yo puedo hacer”, “Convénceme”, “Resumiendo” y “Quisiera”. El ritmo de la noche cambió con un bloque enérgico de temas más movidos dentro de un medley rítmico que incluyó “No me entregues tu amor”, “Corazón fracturado”, “Necesito de ti” y “La chica del ascensor”, despertando ovaciones del público.

El cantante retomó con algunos de sus hits como, “Soy feliz”, “Cachita”, y continuó con el ritmo latino de “Conga” y “Te adoraré”, para luego emocionar con “Bésame” y “Me va a extrañar”. En la recta final del concierto, Montaner rindió un homenaje especial a su público con un medley dedicado a Venezuela, su país natal, seguido de temas icónicos como “Déjame llorar”, “Amén” y cerró la noche con uno de sus éxitos más celebrados: “Tan enamorados”.

Tras cantar "La cima del cielo", el artista no pudo contener las lágrimas y explicó: "No acostumbro a anotar lo que voy a decir, lo único que puedo improvisar es un pensamiento de hace más de 2 años y es que iba a pasar el día que vuelva y ese día es hoy". "Le tomo la importancia que merece. Viví dos años y pico de ausencia de gente delante de mí que me escuche, por eso valoro tanto este momento y espero que se lleven ese secreto de que juntos asistimos a mi primer concierto del último regreso", cerró Montaner.

Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba, para luego seguir por Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y posteriormente Europa.

Con más de 40 años de trayectoria, 25 álbumes de estudio y múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos Latin Grammy, Premio a la Excelencia Musical y el galardón “Latin American Music Awards Legacy”, Montaner reafirma con esta gira su lugar como ícono indiscutido del pop romántico en español y demuestra que el vínculo con su público sigue intacto.