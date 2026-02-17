Martes, 17 de Febrero 2026
Soledad Pastorutti deslumbra en la segunda luna chayera de este mes en La Rioja
Soledad Pastorutti deslumbra en la segunda luna chayera de este mes en La Rioja

La Fiesta Nacional de La Chaya deslumbró con un autódromo repleto y un line-up destacado, incluyendo a Soledad Pastorutti y un emotivo cuarteto femenino. La noche culminó con La Banda al Rojo Vivo, energizando a los presentes al amanecer.

La Fiesta Nacional de La Chaya vivió su segunda noche con un autódromo repleto, donde la conexión entre el público y el festival se sintió más intensa que nunca. El ambiente estuvo impregnado de aromas como el de la albahaca y la harina, mientras la música llenaba el espacio sin pausa.

La apertura musical fue protagonizada por Martín Lencina, seguido de Brenda Hernández, Los Thaqu y Gaby Aredes. Uno de los momentos destacados fue la presentación de Ramiro González, quien mostró su disco “Danza con Fundamento” junto a bailarines reconocidos. La noche continuó con las actuaciones de Horizonte, Canto Legüero y El Pica Juárez.

El espectáculo alcanzó su clímax cuando Lázaro Caballero encendió el baile masivo, seguido de reconocimientos a Ramón Navarro y las actuaciones de Los de Santa Cruz, Grupo Vocal Norte y Natalia Barrionuevo. Cerca de las 2:45 AM, Soledad Pastorutti ofreció un show memorable, celebrando sus 30 años de carrera e invitando a artistas locales para interpretar “Viejas Promesas”. El cierre estuvo a cargo de La Banda al Rojo Vivo, que despidió a la multitud cuando el sol comenzaba a salir.

Etiquetas: la rioja fiesta nacional de la chaya música espectáculo cultura eventos
