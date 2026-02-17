Soledad Pastorutti deslumbra en la segunda luna chayera de este mes en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Fiesta Nacional de La Chaya vivió su segunda noche con un autódromo repleto, donde la conexión entre el público y el festival se sintió más intensa que nunca. El ambiente estuvo impregnado de aromas como el de la albahaca y la harina, mientras la música llenaba el espacio sin pausa.

La apertura musical fue protagonizada por Martín Lencina, seguido de Brenda Hernández, Los Thaqu y Gaby Aredes. Uno de los momentos destacados fue la presentación de Ramiro González, quien mostró su disco “Danza con Fundamento” junto a bailarines reconocidos. La noche continuó con las actuaciones de Horizonte, Canto Legüero y El Pica Juárez.

El espectáculo alcanzó su clímax cuando Lázaro Caballero encendió el baile masivo, seguido de reconocimientos a Ramón Navarro y las actuaciones de Los de Santa Cruz, Grupo Vocal Norte y Natalia Barrionuevo. Cerca de las 2:45 AM, Soledad Pastorutti ofreció un show memorable, celebrando sus 30 años de carrera e invitando a artistas locales para interpretar “Viejas Promesas”. El cierre estuvo a cargo de La Banda al Rojo Vivo, que despidió a la multitud cuando el sol comenzaba a salir.