Las nuevas figuras que competirán por el protagonismo en la TV Pública
TV Pública busca conductora para un nuevo magazine inspirado en "The View", pero enfrenta dificultades para cerrar propuestas con Denise Dumas, Marcelo Tinelli y Araceli González. ¿Logrará atraer a Marcela Tinayre?

La TV Pública busca una nueva conductora para un programa de tarde inspirado en el formato estadounidense The View. Se planea un magazine donde una conductora principal y tres profesionales debatan sobre diversos temas del día. Ángel de Brito, conductor de LAM, reveló que hasta el momento han realizado varias convocatorias sin éxito.

Entre las opciones consideradas se encuentran Denise Dumas, quien rechazó la oferta por su compromiso actual con América, y Marcelo Tinelli, que estuvo cerca de firmar un contrato, pero finalmente desistió. Araceli González también fue contactada, pero no aceptó debido a la propuesta económica. Las miradas del canal se centran ahora en González y Marcela Tinayre, quienes podrían recibir nuevas ofertas.

The View es un programa destacado en Estados Unidos desde 1997, donde un grupo de mujeres discute temas variados, incluyendo política y cultura, con un enfoque plural y sin filtros. La adaptación de este formato en la televisión argentina podría ofrecer un nuevo enfoque a la programación de la TV Pública.

