Jueves, 5 de Febrero 2026
Masterchef Celebrity y "Hija del Fuego": ¿Qué programas arrasaron en el rating?
Espectáculos

Masterchef Celebrity y "Hija del Fuego": ¿Qué programas arrasaron en el rating?

Masterchef Celebrity dominó el rating del 4 de febrero con 11.9 puntos, dejando a Telefe como el canal más visto del día. La competencia no alcanzó cifras similares.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El miércoles 4 de febrero, la programación de Telefe dominó el rating, con Masterchef Celebrity alcanzando un promedio de 11.9 puntos, seguido por la segunda edición del mismo programa con 9.7 puntos. En el tercer lugar se posicionó Pasapalabra con 9.3 puntos. Este canal se adueñó de los cinco programas más vistos del día.

En El Trece, la serie Hija del Fuego fue la más vista, logrando 4.8 puntos, mientras que El Zorro y Mediodía Noticias alcanzaron 4.1 y 3.9 puntos, respectivamente. América TV tuvo a LAM como su programa más destacado con 3.5 puntos.

Los promedios de rating del día fueron: Telefe con 6.8, El Trece con 3.4, América TV con 2.2, El Nueve con 1.6 y la TV Pública con solo 0.2 puntos.

Etiquetas: televisión rating masterchef celebrity series argentina programas más vistos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1481 articles →

Artículos relacionados

Pieter Mulier asume la dirección artística de Versace: el futuro de la marca en sus manos.

Las nuevas figuras que competirán por el protagonismo en la TV Pública

Marixa Balli responde a críticas de Esteban Mirol sobre su vida personal
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar