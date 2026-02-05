Masterchef Celebrity y "Hija del Fuego": ¿Qué programas arrasaron en el rating?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El miércoles 4 de febrero, la programación de Telefe dominó el rating, con Masterchef Celebrity alcanzando un promedio de 11.9 puntos, seguido por la segunda edición del mismo programa con 9.7 puntos. En el tercer lugar se posicionó Pasapalabra con 9.3 puntos. Este canal se adueñó de los cinco programas más vistos del día.

En El Trece, la serie Hija del Fuego fue la más vista, logrando 4.8 puntos, mientras que El Zorro y Mediodía Noticias alcanzaron 4.1 y 3.9 puntos, respectivamente. América TV tuvo a LAM como su programa más destacado con 3.5 puntos.

Los promedios de rating del día fueron: Telefe con 6.8, El Trece con 3.4, América TV con 2.2, El Nueve con 1.6 y la TV Pública con solo 0.2 puntos.