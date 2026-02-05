Jueves, 5 de Febrero 2026
Marixa Balli responde a críticas de Esteban Mirol sobre su vida personal
Marixa Balli responde a críticas de Esteban Mirol sobre su vida personal

Marixa Balli respondió a las críticas de Esteban Mirol sobre su cerrada tienda en Flores, sugiriendo que el resentimiento de Mirol podría estar vinculado a un desplante personal. La exvedette defendió su posición sobre la industria textil y cuestionó la agresividad de las declaraciones de Mirol.

Marixa Balli respondió a las críticas de Esteban Mirol, quien hizo declaraciones despectivas sobre ella tras sus comentarios sobre la industria textil. La exvedette, ahora empresaria, había manifestado su descontento con el ministro de Economía, Luis Caputo, por su afirmación de no haber comprado ropa en Argentina. Esto se enmarca en el cierre de su local en el barrio de Flores, afectado por las bajas ventas.

Mirol, en un programa de televisión, arremetió contra Balli, mencionando temas como talleres clandestinos y evasión fiscal. En una conversación telefónica con A la Barbarossa, la emprendedora defendió su postura y sugirió que la crítica de Mirol podría estar motivada por un resentimiento personal tras un desplante que le hizo años atrás. "Que vaya a ver si en Flores está la gente en negro", expresó Balli, cuestionando las razones detrás de las duras palabras de su excompañero de MasterChef Celebrity.

Balli también se mostró sorprendida por la agresión y reflexionó sobre el impacto de su intervención en la conversación pública, mientras Pía Shaw sugirió que el resentimiento de Mirol podría vincularse a su pasado. La exvedette insistió en que no tenía contacto con él y se preguntó por qué había tanta agresión hacia su persona.

