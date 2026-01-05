Martes, 6 de Enero 2026
Expectativas en La Rioja: analizan el impacto de la semana crucial para la economía nacional
Expectativas en La Rioja: analizan el impacto de la semana crucial para la economía nacional

La economía argentina enfrenta una semana crítica con vencimientos de deuda de U$S 4.225 millones y solo U$S 1.800 millones disponibles. ¿Cómo afectará esto a La Rioja?

La economía argentina enfrenta una semana crítica, con el inicio del nuevo sistema de bandas cambiarias que ajustará el precio del dólar mensualmente. Este ajuste se basa en el dato de inflación de noviembre de 2025, que fue del 2,5%.

El viernes 9 de enero, el gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda por U$S 4.225 millones. Sin embargo, se estima que el gobierno solo cuenta con U$S 1.800 millones disponibles, además de la posibilidad de cerrar un préstamo internacional por U$S 2.000 millones, lo que dejaría un déficit de U$S 500 millones para cumplir con los acreedores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, está explorando diferentes opciones para reunir los fondos necesarios. Recientemente, solicitó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que liquidara U$S 800 millones depositados en Estados Unidos, pero Pullaro se negó a acceder a esta solicitud. Además, la situación se complica por las críticas del Congreso de Estados Unidos respecto al swap de U$S 20 mil millones firmado con la administración Trump.

