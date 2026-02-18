Miércoles, 18 de Febrero 2026
Banco Rioja se suma al paro nacional: atención al público suspendida este jueves
Banco Rioja se suma al paro nacional: atención al público suspendida este jueves

El Nuevo Banco Rioja se unirá al paro nacional del 19 de febrero, cerrando sus sucursales y afectando a numerosos usuarios que dependen de sus servicios diarios. La medida busca visibilizar reclamos laborales, como aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. La respuesta de la comunidad y el impacto en la atención bancaria serán cruciales.

El Nuevo Banco Rioja anunció su adhesión al paro nacional programado para el 19 de febrero, lo que resultará en la suspensión de la atención al público en todas sus sucursales. Esta medida es parte de una convocatoria realizada por la Asociación Bancaria para visibilizar problemas que afectan al sector financiero.

Además del Banco Rioja, las oficinas de BR Servicios Financieros, que operan como Agencia Complementaria, también permanecerán cerradas durante toda la jornada. La decisión se basa en el descontento de los trabajadores por las condiciones laborales actuales, lo que ha llevado a la Asociación a organizar acciones en varias provincias.

La protesta busca abordar temas como aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, temas recurrentes en las negociaciones entre la entidad y los representantes de los empleados. Se anticipa que la falta de atención afectará a muchos usuarios, quienes podrían buscar alternativas en otras entidades, impactando así la imagen del banco.

A medida que se acerca la fecha, tanto la comunidad bancaria como los clientes estarán pendientes de las repercusiones de esta medida y la respuesta del sector frente a las demandas laborales planteadas.

