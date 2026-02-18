Banco Rioja se suma al paro nacional: atención al público suspendida este jueves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Nuevo Banco Rioja anunció su adhesión al paro nacional programado para el 19 de febrero, lo que resultará en la suspensión de la atención al público en todas sus sucursales. Esta medida es parte de una convocatoria realizada por la Asociación Bancaria para visibilizar problemas que afectan al sector financiero.

Además del Banco Rioja, las oficinas de BR Servicios Financieros, que operan como Agencia Complementaria, también permanecerán cerradas durante toda la jornada. La decisión se basa en el descontento de los trabajadores por las condiciones laborales actuales, lo que ha llevado a la Asociación a organizar acciones en varias provincias.

La protesta busca abordar temas como aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, temas recurrentes en las negociaciones entre la entidad y los representantes de los empleados. Se anticipa que la falta de atención afectará a muchos usuarios, quienes podrían buscar alternativas en otras entidades, impactando así la imagen del banco.

A medida que se acerca la fecha, tanto la comunidad bancaria como los clientes estarán pendientes de las repercusiones de esta medida y la respuesta del sector frente a las demandas laborales planteadas.