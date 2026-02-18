Miércoles, 18 de Febrero 2026
Gobierno toma medidas para evitar despidos masivos en Fate: se dictó conciliación obligatoria
Gobierno toma medidas para evitar despidos masivos en Fate: se dictó conciliación obligatoria

El Gobierno nacional impuso conciliación obligatoria por 15 días en la fábrica de neumáticos Fate, deteniendo 920 despidos tras el anuncio de cierre. La tensión crece con protestas de empleados.

Hace 5 h
El Gobierno nacional ha dictado la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto laboral de la fábrica de neumáticos Fate, suspendiendo los 920 despidos anunciados. Esta medida fue tomada tras una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, con el fin de buscar un acuerdo entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La situación en la planta de Virreyes se ha vuelto tensa, con manifestaciones de empleados dentro y fuera del predio, y algunos trabajadores protestando desde los techos. La empresa había comunicado el cierre definitivo de la planta, argumentando cambios en las condiciones de mercado, y su crisis se ha prolongado desde 2019, con reducciones de personal y pérdidas significativas.

El SUTNA ha cuestionado la legalidad del cierre, acusando a la empresa de no seguir los procedimientos adecuados. Además, el sindicato ha alertado sobre la situación económica de los trabajadores, quienes llevan 14 meses sin aumentos salariales. Ante esta compleja situación, el conflicto ha escalado y ha incluido un episodio judicial en las últimas horas.

