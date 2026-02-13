Viernes, 13 de Febrero 2026
EUCOP alerta sobre la importancia del reempadronamiento para evitar sorpresas en las tarifas eléctricas
Economía

EUCOP alerta sobre la importancia del reempadronamiento para evitar sorpresas en las tarifas eléctricas

Casi 6.000 familias en La Rioja perdieron el subsidio energético debido a un nuevo esquema tarifario que impone topes de consumo más restrictivos. Se recomienda reempadronarse para evitar aumentos drásticos en las facturas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Desde enero, un nuevo esquema tarifario nacional ha tenido un fuerte impacto en los hogares de La Rioja, según advirtió Remo Bolognesi, titular del EUCOP. Este cambio ha llevado a la eliminación de beneficios en las categorías de ingresos bajos y medios, afectando a cerca de 6.000 familias que han perdido el subsidio energético.

La normativa establece una segmentación estacional y ha incrementado drásticamente los costos del servicio. Bolognesi señaló que el precio del mega ha pasado de 2.700 pesos a aproximadamente 70.000 pesos, aunque el subsidio cubrirá una parte, fijándose en 30.000 pesos el mega. Además, los topes de consumo subsidiado se han reducido considerablemente, limitando a 250 kw en el nuevo esquema.

Ante esta situación, desde el EUCOP se insta a los usuarios a reempadronarse rápidamente para evitar problemas con su facturación. Bolognesi recomendó a la población ingresar a la página nacional Argentina.gob.ar para actualizar sus datos y así mitigar el impacto de los cambios en el cuadro tarifario.

Etiquetas: la rioja subsidios tarifa energética gobierno nacional consumo eucope
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1654 articles →

