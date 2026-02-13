EUCOP alerta sobre la importancia del reempadronamiento para evitar sorpresas en las tarifas eléctricas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Desde enero, un nuevo esquema tarifario nacional ha tenido un fuerte impacto en los hogares de La Rioja, según advirtió Remo Bolognesi, titular del EUCOP. Este cambio ha llevado a la eliminación de beneficios en las categorías de ingresos bajos y medios, afectando a cerca de 6.000 familias que han perdido el subsidio energético.

La normativa establece una segmentación estacional y ha incrementado drásticamente los costos del servicio. Bolognesi señaló que el precio del mega ha pasado de 2.700 pesos a aproximadamente 70.000 pesos, aunque el subsidio cubrirá una parte, fijándose en 30.000 pesos el mega. Además, los topes de consumo subsidiado se han reducido considerablemente, limitando a 250 kw en el nuevo esquema.

Ante esta situación, desde el EUCOP se insta a los usuarios a reempadronarse rápidamente para evitar problemas con su facturación. Bolognesi recomendó a la población ingresar a la página nacional Argentina.gob.ar para actualizar sus datos y así mitigar el impacto de los cambios en el cuadro tarifario.