Viernes, 13 de Febrero 2026
Crisis económica en La Rioja: comercios locales enfrentan cierre masivo
Crisis económica en La Rioja: comercios locales enfrentan cierre masivo

La crisis comercial en La Rioja afecta a pequeños locales y grandes cadenas, con cierres visibles y ventas estancadas. Se buscan líneas de crédito y moratorias para aliviar la presión económica.

La situación económica en el comercio del centro de la ciudad de La Rioja es crítica, con un impacto visible en pequeños negocios y grandes cadenas. Juan Keulian, presidente del Centro Comercial e Industrial, destacó en comunicación con MEDIOS RIOJA que la problemática de cierres es una tendencia que se observa en diversos rubros, atribuida a la baja generalizada de ventas en el país.

El sector minorista enfrenta un escenario de “supervivencia” debido a altos costos operativos, incluyendo alquileres y servicios, sumado a los bajos ingresos de la población. Keulian también mencionó el cambio en los hábitos de compra, con un aumento en las adquisiciones online que ha deteriorado la competitividad de los comercios físicos.

A pesar del contexto adverso, el titular del centro comercial indicó que la caída en las ventas parece haberse estabilizado, aunque en niveles muy bajos. Desde la institución, se han iniciado gestiones para obtener alivio financiero, tramitando líneas de crédito con el Banco Nación y planificando solicitar una moratoria al Gobierno Provincial.

Estas medidas buscan ofrecer un respiro ante la presión impositiva y los gastos fijos que amenazan la continuidad laboral de los comerciantes. La crisis que atraviesa La Rioja es parte de una realidad más amplia que afecta a varias provincias del país, lo que requiere respuestas efectivas de las autoridades para evitar un deterioro mayor del tejido comercial.

