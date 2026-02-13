Viernes, 13 de Febrero 2026
Cierre de comercios en La Rioja: la crisis económica golpea al sector minorista
Cierre de comercios en La Rioja: la crisis económica golpea al sector minorista

La crisis comercial en el centro de La Rioja se agrava con el cierre de comercios, reflejando una baja en las ventas y altos costos operativos. Se gestionan créditos con el Banco Nación para aliviar la situación.

El comercio en el centro de La Rioja enfrenta un momento crítico, con un incremento en el cierre de comercios que afecta a diferentes rubros. Juan Keulian, representante del sector, destacó que esta situación se debe a la baja generalizada de las ventas en todo el país. Muchos negocios pequeños y cadenas nacionales están desapareciendo, lo que ha llevado al comercio minorista a una situación de "supervivencia" debido a los altos costos operativos.

Keulian señaló que factores como el aumento de los alquileres, el encarecimiento de servicios y los bajos ingresos de la población son determinantes. Además, mencionó un cambio en los hábitos de consumo, con un aumento de las compras online que debilita la competitividad de las tiendas físicas tradicionales. A pesar de este panorama complicado, indicó que la caída en las ventas parece haberse estabilizado, aunque en niveles muy bajos, lo cual es un alivio parcial para los comerciantes.

Desde el Centro Comercial se han iniciado gestiones para obtener apoyo financiero. Actualmente, están tramitando líneas de crédito con el Banco Nación y planean solicitar una moratoria formal al Gobierno Provincial. Estas acciones buscan ofrecer un respiro ante la presión impositiva y los gastos fijos, esenciales para mantener los puestos de trabajo y fomentar la recuperación del sector.

